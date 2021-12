La emoción de Eugenia Tobal en el debut de ¡Hogar, dulce hogar!

Enfundada en un colorido vestido largo y a pura emoción, Eugenia Tobal debutó como conductora en el nuevo reality de eltrece, ¡Hogar, dulce hogar! Cómoda en su nuevo rol, desenvuelta y muy contenta, la actriz manejó sin problemas el primer envío del programa que se verá de lunes a viernes a las 15.30 y que enfrentará a dos equipos que deberán diseñar, reciclar y decorar un ambiente para ganar, por semana, 200.000 pesos.

Durante el programa, la actriz recordó a su madre, bailó al ritmo de un hit de Ráfaga y se divirtió con las claras reminiscencias a la década del 90 que le dispararon los jurados del envío.

“Bienvenidos a ¡Hogar, dulce hogar!”, exclamó muy contenta Eugenia en la apertura del ciclo que produce LaFlia. “Este espacio que a partir de este momento va a ser tu hogar, dulce hogar. Un lugar donde vas a poder aprender, transformar, reciclar, reutilizar. Esos espacios que creés que están sin uso los podés reformar y darles uso en tu hogar. Esas cosas que creés que no las podés usar, las vas a poder reutilizar también. Este lugar, además, te va a enseñar, te vas a divertir y te vas a emocionar”, describió.

Eugenia Tobal en ¡Hogar, dulce hogar! PATRICIO PIDAL/AFV

Luego, Tobal hizo un paréntesis en la dinámica del programa para hablar de manera personal. “Estoy muy emocionada, quiero agradecerles. Quiero mandar un beso al cielo que seguro están todos en primera fila mirándome y todos ustedes en casa, ojalá se metan en nuestro hogar para que puedan aprender todo lo que nosotros tenemos ganas de enseñar”, expresó en clara referencia a Ofelia, su mamá, quien murió en febrero de 2020 y quien fue fundamental en su vida. Tras tirar unos besos al aire, Eugenia se metió de lleno en el reality.

Tardes de taller, decoración y reciclaje

Antes de presentar a los participantes, Eugenia detalló la estructura del juego. “Acá hay dos mesas, dos equipos: el amarillo y el verde. No voy a estar sola, voy a estar acompañada por participantes que fueron seleccionados de un casting. Ellos van a participar toda la semana para el viernes saber qué equipo se queda en nuestro hogar y qué equipo se va”, informó. El equipo ganador del desafío se quedará con 200 mil pesos.

Cada día de la semana estos dos equipos recibirán un desafío manual en donde deberán reciclar con elementos no convencionales, reutilizar materiales, reciclar muebles y redecorar para armar, cada viernes, un ambiente con los elementos trabajados durante el resto de los días.

“Ellos son aficionados, ellos saben hacer estas cosas, así que los participantes también nos van a enseñar”, acotó Eugenia antes de comenzar a presentar a los concursantes del equipo amarillo. El primer tape fue el de Estela Corvalán, una jubilada de 77 años que comenzó a reciclar luego de perder a su hija. De vuelta en el estudio, Eugenia volvió a emocionarse. “¡Ay, voy a llorar! Estoy con una sensibilidad”, disparó mientras se abanicaba los ojos con los cartones ayuda memoria que tenía en la mano. Luego presentó al resto de los concursantes: Romano Piccato, un artista cordobés de 25 años; Fernando Sánchez Gabotti, un comerciante de Domselaar y Analí Penza, una comunicadora digital de 36 años.

La presentación del equipo verde también tuvo su momento divertido. Luego del tape de presentación de Damián Prado, un cantante y comerciante de 32 años, Eugenia buscó ponerle ritmo a la tarde. “Guau, chicos”, exclamó ni bien lo vio entrar al estudio. “No quiero desmerecer a nadie pero tenemos al galán, que quiero que ya mismo me cante algo”, lo invitó. “Cantame y yo te bailo”, desafió de inmediato, y Damián no se hizo rogar: entonó, mientras Eugenia ensayaba algunos pasos, “Una cerveza”, de Ráfaga. El grupo Verde se completó con los tapes de Virginia Castellanos, una diseñadora de interiores de Mendoza, de 33 años; Nicolás Brun, un empleado administrativo de 36 años y Maga Tomassoni, periodista de 50 años.

Una vuelta a los 90

Otro de los momentos divertidos del envío sucedió durante la presentación del jurado, un equipo de profesionales que revivió en Eugenia -y en todos los espectadores que vivieron su juventud durante la década del 90- un sentimiento de nostalgia.

“Los voy a presentar de a uno”, arrancó la actriz. “Él es una cara conocida. Él supo ser un sex symbol en los noventitantos. Él se llamaba Juan pero hoy se llama Octavio Borro y está con nosotros. Especialista en carpintería”, exclamó Eugenia emocionada. Por la puerta, aplaudiendo y con la canción del ciclo de Cris Morena -”me llamo Juan, soy tu vecino del octavo C, el que se muere cuando no te ve”-, entró al estudio Octavio Borro, ex Jugate Conmigo. “No podía no decir quién sos”, se excusó Eugenia luego de recibirlo. Y contó, mirando a cámara, que cuando lo vio se puso en modo fan y gritó con voz finita “¡Ay! es el de Jugate Conmigo”.

Luego llegó el turno de dos históricas del canal de cable Utilísima, dos mujeres que acompañaron a miles de espectadores con sus tareas de reciclado, bricolaje, pintura y manualidades: Sol Álvarez Roldán, jurado en decoración y reciclaje y Agustina Gallo, especialista en manualidades, restauración y bricolaje. Por último, Eugenia presentó a Luis Escobar (youtuber), especialista en construcción y realización. “Es nuestro MacGyver”, bromeó la conductora.

Manos a la obra

Tras la presentación, Eugenia dio la consigna y los participantes se pusieron a trabajar. Para el living que deberán presentar el viernes, cada equipo tuvo que reciclar un mueble del depósito. Luego de un minuto de planificación y dos horas de desafío, el equipo amarillo, gracias a una banqueta pintada a mano realizada con una mesa de arrime con un almohadón en tonos verdes y grises, se quedó con el voto del jurado.

“Y llegamos al final. Yo ahora voy a soltar y voy a llorar también”, comenzó la despedida Eugenia sobre el cierre del primer programa. “Porque debutamos, porque empezamos con ¡Hogar, dulce hogar! Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí”, cerró la actriz con los ojos transparentes.