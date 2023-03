Sol Pérez, emocionada tras ganar The Challenge Argentina: “Pude con mi cabeza y con los prejuicios”

escuchar

En un emocionante y desafiante episodio final, Sol Pérez se consagró ganadora de The Challenge Argentina, el reality show de convivencia y travesía. Yeyo de Gregorio, Rodrigo Cascón, Eva Bargiela, Sol Pérez, Julieta Puente, Lío Ferro, Oky y Claudia Albertario fueron los últimos participantes en enfrentarse a desafíos en pareja, reto de donde salió la primera ganador del programa.

“ Quien gana The Challenge Argentina y se lleva 15 millones de pesos es... Sol Pérez ”, anunció Marley, el conductor del ciclo. La modelo y conductora, que llegó a la final junto al streamer Oky, se mostró sorprendida. “No puedo creerlo, no lo puedo creer”, no dejaba de repetir.

Más allá de la competencia, el streamer se mostró muy feliz de que su compañera se llevara el premio. “Genia, capa, crack de la vida ¡Felicidades reina! Siempre supe que lo ibas a lograr”, le dijo. “Ellas ya se estaban repartiendo la plata del premio, daban por echo que iban a ganar”, agregó.

“ Me pone muy contenta que la primera edición en América Latina la gane una mujer. Para todos los que creían que no teníamos posibilidades, que iban a ser los hombres los que ganen ¡La rompimos! ”, expresó Pérez sin poder dejar de sonreír. “Siete juegos en 3 horas y dos minutos, es una locura”, se sorprendió de su logro.

La alegría rápidamente dio paso a la emoción. “Si me decían de qué se trataba no lo iba a hacer, porque hubiese creído que no podía”, dijo entre lágrimas antes de agradecerle a todas las mujeres que compitieron junto a ella. “Con disciplina se puede lograr cualquier cosa”, culminó.

Minutos después de que se anuncie su triunfo, Pérez se volcó a su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de agradecimiento y felicidad. “Gané el primer The Challenge Argentina, el primero que se hace en Latinoamérica. Cuando me llamaron para este proyecto tenía mucho miedo, no sabía si iba a poder lograrlo. Aislada, sin contacto con la gente que amo y en competencia”, escribió.

“Toda mi vida me gustó el deporte, siento que no solo inculca valores hermosos sino también te enseña a convivir con los fracasos, con los triunfos y entender que eso es también la vida. Entrené y me preparé para poder dejar lo mejor de mí. Tuve miedo, angustia, no me sentí capacitada, muchas veces me excedieron situaciones, extrañé mucho. ¿Pero saben qué es lo más lindo? Que pude; pude con mi cabeza, con los prejuicios, los propios y los ajenos ”, continuó.

“Me llena de orgullo decir que tuve los mejores compañeros, una producción que se lleva todos los aplausos, un conductor que sufrió con nosotros. ¡Y qué orgullo decir que el primer The Challenge Latinoamérica lo ganó una mujer! Lo di todo, lo sufrí, pero también lo disfruté mucho. Las mujeres podemos con todo”, culminó Sol Pérez su mensaje.

The Challenge Argentina, un reality diferente

Marley junto a todos los participantes de The Challenge Argentina adrian diaz bernini - Prensa Telefé

The Challenge es un reality que combina convivencia con travesía. Sus 18 participantes -personalidades del mundo del espectáculo- compiten por tierra, aire y agua para ganar cada prueba y así llegar al reto más difícil, el de la gran final. Jujuy Jiménez, Lizardo Ponce, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Fernando Burlando, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Carolina Duer y Adrián Cormillot fueron los elegidos para participar de la primera edición latinoamericana del reality.

“Decidieron hacer una versión épica acá y construyeron escenografías gigantes en Pilar, donde se grabaron dos temporadas para los Estados Unidos, una para Australia, una para Inglaterra y la de Argentina. Vino gente de todas partes del mundo y después los cuatro ganadores de cada país participaron del mundial que se grabó en Sudáfrica, donde también estuvimos los cuatro conductores de los cuatro países, y abrimos el mundial en inglés, por lo que tuve que concentrarme mucho y aprender de memoria algunas líneas para decirlas bien”, contó Marley días antes de que salga al aire el primer episodio.

LA NACION