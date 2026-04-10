Con un guiño a Esperando la carroza: el look de Sol Pérez que se robó todas las miradas en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atravesó una gala cargada de momentos intensos y sorpresas que mantuvieron en vilo tanto a los participantes como al público. Por un lado, se confirmó el ingreso de Fabio Agostini desde La casa de los famosos, en un intercambio que implicará la salida de Solange “Sol” Abraham. Pero eso no fue todo: en un inesperado “Congelados”, Anna del Boca irrumpió en la casa con un objetivo puntual. En paralelo, desde el estudio, Sol Pérez volvió a captar todas las miradas con un look impactante que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche.

La panelista sorprendió con un look que apostó por un estilo audaz y teatral, con una impronta bien marcada en cada detalle. Llevó una remera oversize de hombro caído que funcionó como pieza protagonista, combinada con guantes largos negros semitransparentes que aportaron un aire sofisticado y provocador.

El look de Sol Pérez inspirado en Esperando la carroza (Captura: Instagram @lasobrideperez)

En esa misma línea, la elección de botas altas con brillo y un cinturón con tachas sumó actitud rockera, mientras que los aros XL en forma de estrella elevaron el estilismo con un toque glam. A su vez, el peinado recogido tirante y el maquillaje con foco en los ojos y labios intensos terminaron de construir una estética fuerte, moderna y muy escénica.

La apuesta causó furor en las redes sociales (Foto: Instagram @lasobrideperez)

Pero sin dudas, el guiño más llamativo estuvo en la estampa de la remera, que hace referencia directa a la película Esperando la carroza, con la icónica frase: “Yo hago ravioles, ella hace ravioles”, dicha por Elvira Romero de Musicardi, interpretada por China Zorrilla. Este detalle no solo suma humor y nostalgia, sino que conecta con un clásico del cine argentino que sigue vigente en la cultura popular.

El detalle de la remera con la icónica frase de Esperando la carroza (Foto: Instagram @lasobrideperez)

Como era de esperarse, el look no pasó desapercibido en las redes sociales y la publicación se llenó rápidamente de comentarios. Entre elogios y entusiasmo, muchas personas destacaron la originalidad del outfit con frases como “Quiero esa remera” y “La que lo da todo con sus looks”, dejando en claro que una vez más logró marcar tendencia y captar todas las miradas.