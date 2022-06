La escandalosa separación entre Shakira y Piqué y las revelaciones de la prensa española: “Él hace años que es infiel”

En Nosotros a la mañana y desde Barcelona, el periodista Marco Chiazza dio detalles de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué desde la puerta del piso de soltero del jugador. Chizza explicó que en ese departamento el jugador lleva viviendo “unos tres meses, desde que ya no está con Shakira”. Con el objetivo de contextualizar, el periodista recordó que la semana pasada los protagonistas oficializaron el fin de la relación y que si bien se los pudo ver días atrás juntos en República Checa, en el partido de béisbol de uno de sus hijos, ya vivían en casas separadas.

Luego de revelar que Shakira ya se encuentra en Barcelona y que Piqué tiene previsto partir hacia las Islas Maldivas para unas vacaciones, “probablemente con otro futbolista de la plantilla del Barça, con Ricky Puig”, Chiazza volvió a poner el piso ubicado en el corazón de la ciudad catalana en el centro de la escena: mostró que en la puerta de la casa de Piqué se asentaron dos patrulleros, definió al defensor como “el hombre más buscado del planeta” y aseguró que por ese piso pasaron muchas mujeres.

Sobre cómo impactó en España la noticia, el periodista reveló que la vida paralela de Piqué no fue una sorpresa para los catalanes: “Aquí en Barcelona se sabe que Piqué, desde hace años, -y no es el único futbolista, eso es evidente, no vamos a perjudicar la imagen de Piqué porque muchos futbolistas lo hacen- le es infiel a Shakira”.

Disparada la revelación, todos en el piso se mostraron sorprendidos. Incluso José María Muscari, quien se encontraba en el piso del programa matutino, resaltó la información que dio el periodista: “Nunca había escuchado un periodista tan kamikaze que se meta tan en el barro, tan de frente y en un tema tan picante”, analizó.

“¿Qué hay de cierto en que la última canción, ‘Te felicito’, iría directo para Piqué, justamente porque lo habría encontrado con otra mujer, y que la seña que hace Shakira en el video con los deditos de amor y paz sería por el festejo de Piqué?”, le preguntó al periodista español Sol Pérez. Si bien Chiazza explicó que la letra da la sensación que va por Piqué, comentó que cree que la autoría no es de la colombiana.

Shakira y Piqué estuvieron juntos 12 años (Foto Instagram @shakira)

“No es la primera vez que tienen una crisis y luego la solucionan”, agregó luego el periodista, aunque confió que esta vez la ruptura parece la definitiva. “Yo no sé lo que hace ella. Yo sé que Piqué salía mucho de fiesta últimamente, al igual que hace algunos años. Mucho de fiesta a las discotecas que están muy cerquita de aquí, e insisto, se le ha visto con varias chicas los últimos años”, sentenció.

La confirmación de la ruptura

La semana pasada, la cantante y el futbolista confirmaron que están separados. En medio de varios días de revuelo por los rumores sobre su relación y las versiones de infidelidad, ambos sacaron un comunicado en el que pidieron tranquilidad y respeto en este momento.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicaron de acuerdo a lo publicado por el diario El País, que cita a la agencia EFE.

Antes de la confirmación, los medios del mundo se hicieron eco de los problemas en la pareja y comenzaron a publicar noticias sobre idas y vueltas. Por su parte, un podcast catalán llamado Mamarrazis, emitido por Facebook e Instagram, reveló detalles puntuales y aseguró que la cantante de “Te felicito” había encontrado a su pareja con otra mujer.

“Lo ha pillado con otra y se van a separar”, sostuvieron y agregaron que por la pelea Piqué se fue de la casa familiar, donde viven con sus dos hijos (Milan, de 9 años y Sasha, de 7), y se instaló en un antiguo piso de un edificio de la calle Muntaner.

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, se conocieron poco antes del Mundial de fútbol de Sudáfrica, en 2010. Por entonces ella había sido elegida para darle voz a la canción oficial de la competencia, “Waka Waka”, y él estaba entre las estrellas del seleccionado de España, que ese año se coronó campeón.

La oficialización de la relación llegó unos meses más tarde, en marzo de 2011. En su cuenta de Twitter, Shakira publicó una foto de los dos, en una playa de Ibiza, junto a la frase “Les presento a mi sol”.

Al poco tiempo, Shakira se instaló en Barcelona y dos años después anunció que estaba embarazada. El primer hijo de la pareja, un niño llamado Milan, nació en enero de 2013. Al año y medio, la noticia se repitió y en enero de 2015 nació también en Barcelona Sasha, su segundo hijo.