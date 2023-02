La esotérica razón por la que Matthew McConaughey aceptó hacer Cómo perder a un hombre en 10 días

escuchar

Todos esperaban que fuese un éxito, sin embargo Cómo perder a un hombre en 10 días terminó superando las expectativas de aquellos que trabajaron en el proyecto cuando se convirtió en una de las comedias románticas más exitosas de todos los tiempos. Matthew McConaughey, protagonista del film junto a Kate Hudson, reveló en los últimos días que no iba a aceptar el papel, pero un encuentro esotérico lo hizo cambiar de opinión.

“Recuerdo que una noche, mientras paseaba por Sunset Boulevard, me planteé si iba a hacerla o no”, le contó a la revista Variety durante un reportaje especial sobre el largometraje. “De repente, un tipo se me acercó de la nada, era un gurú de la adivinación, y me dijo: ‘¿Puedo adivinarte el futuro?’. Yo le dije: ‘Sí, claro’. Inmediatamente me dice: ‘Hay una película que estás considerando ahora mismo. Es una comedia romántica, tenés que hacerla o será uno de los mayores arrepentimientos de tu vida. Va a ser una explosión, va a ser una experiencia increíble y vas a hacer un montón de dinero’”, recordó el actor.

“Recuerdo que pensé: ‘¿El estudio contrató a este hombre?’. En el momento me reí de la idea, pero también recuerdo habérmelo planteado más seriamente. Creo que incluso acepté la oferta al día siguiente”, aseguró McConaughey.

Efectivamente, el gurú tenía razón y el film terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la carrera del actor. Con una inversión de 50 millones de dólares, la película recaudó 177 millones.

Hudson lo quería a McConaughey

Hace poco, Hudson reveló que ella presionó mucho para que McConaughey fuera su coprotagonista. “En una comedia romántica, necesitás trabajar con ese hombre con el que sentís mucha química. Y la verdad es que chocábamos una y otra vez, pero no había forma en que el estudio y yo nos pusiéramos de acuerdo [con el casting]”, reveló en diálogo con Life in Pictures.

En ese contexto, contó que “luchó por un montón de cosas” referidas a la película y que eventualmente y luego de agotadoras discusiones, el estudio le dio el beneficio de tener la última palabra en todas las decisiones. Y entre las muchas cuestiones que negoció estaba el ser la responsable de elegir a su estrella masculina, una opción que suele quedar en manos de los productores.

“Teníamos mucha energía juntos. Yo quería actuar con él. Los dos gozábamos de un espíritu competitivo, ambos éramos súper atléticos, nos gustaba ser exigentes entre nosotros y simplemente yo amaba el compromiso que Matthew demostraba con todo. Él es muy afilado en sus objetivos”, contó la actriz en ese momento.

De qué se trata

En Cómo perder a un hombre en 10 días los protagonistas son Andie (Hudson), una periodista de una revista femenina de gran tirada, y Benjamín (McConaughey), un ejecutivo de una agencia de publicidad que le apuesta a su jefe que podía lograr que una mujer se enamorara de él en solo diez días. De ganar, podría manejar la cuenta de una importante joyería. En tanto, Andie sueña con dejar de escribir su columna sobre tips de belleza, moda y lifestyle para poder escribir sobre otros temas sociales más relevantes. Entonces le propone a su jefa una nota sobre “Cómo perder a un hombre en 10 días” a cambio de que luego pueda encarar otro tipo de artículos periodísticos. Así las cosas, sus caminos se cruzan -cóctel mediante de prejuicios sobre cómo son las mujeres y cómo son los hombres en una relación-, se enamoran, aunque cada uno sigue un plan, sin advertirle al otro sobre sus verdaderas intenciones.

