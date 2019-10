La fallida cita entre Vicky Xipolitakis y Matías Alé: "Fue medio de terror todo"

Victoria Xipolitakis y Matías Ale reconocieron que tuvieron una cita hace muchos años

Otro sábado más, la ronda de preguntas de PH: Podemos Hablar reveló algunas historias no conocidas de los famosos, como la cita fallida entre Matías Alé y Vicky Xipolitakis. "Den un paso al frente los que tuvieron una cita con alguno de los presentes", pidió Andy Kusnetzoff con la intención de hacer pública esta historia.

En un comienzo, ninguno de los presentes se hizo cargo de sus acciones. "Yo no entendí la pregunta", dijo la rubia mientras el resto de los invitados se preguntaba quiénes serían los de la historia. Finalmente fue él quién habló. "Nosotros tuvimos una salida trunca en su momento", reveló.

"Yo tenía la intención de zafar, porque como me dijo que él se olvidó todo", exclamó Vicky sin poder evitar dar un paso al frente. "Estábamos los dos en otro momento de nuestras vidas, pero los caballeros no tienen memoria", exclamó Matías sin querer hablar mucho del hecho. "Las damas menos", agregó ella.

Paso siguiente, ambos relataron la historia casi a cuenta gotas. "Éramos muy chicos los dos", dijo él. "Era como un jueguito. Ya me acuerdo, vos le escribías a mi hermana y ella ya estaba casada, entonces le saqué el teléfono fui yo", contó la madre de Salvador.

"Ella me mintió, se hizo pasar por la hermana. Fuimos a casa, miramos una película pero no pasó nada", aseguró Alé. "Nada de nada, pero buena onda. Fue medio de terror todo", agregó Vicky.

Después de cenar juntos, ambos se dirigieron al departamento del actor pero las cosas tomaron un rumbo inesperado. "Vimos una película. Yo estaba medio descompuesto porque habré comido algo que me cayó mal. Me acuerdo que la cita habrá durado una hora y media, pero me pasé como cuarenta minutos en el baño vomitando", explicó Matías un poco avergonzado.

"¿Fui yo o el helado que llevé?", se preguntó Xipolitakis. "En una parte de la película, que era de terror, temblaba mucho y me terminó dando más miedo él que lo que veía en la pantalla".

El actor contó como hizo para no quedar mal con su cita, a pesar de que no se sentía bien. "Puse música en el living, para hacerme el romántico, pero me metí al baño. Eramos chicos los dos. No la estaba pasando bien, te pido perdón públicamente, no fui el mejor candidato en ese momento pero me encanta verte bien hoy", expresó Alé.