Un hombre murió en plena función de la obra teatral que protagonizan Matías Alé y Roberto Peña en Mar del Plata

La noche del pasado miércoles 11 de febrero, la obra Función Imposible protagonizada por Matías Alé, Roberto Peña y Martina Vignolo en el Teatro Olympia de Mar del Plata debió ser suspendida por la muerte de un espectador de 80 años. El hombre, quien había asistido al show acompañado de su familia, se descompensó en la sala y, pese a los intentos de reanimación, murió en el lugar.

Quien terminó por confirmar lo sucedido fue el personal de salud del SAME, que asistió al teatro en tiempo récord y, aunque también realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar para estabilizarlo, las mismas no dieron resultados. Ante este episodio que dejó en shock tanto al público presente como al staff del espectáculo, la función debió ser suspendida.

“Sentimos comunicar que durante la función de @funcionimposible hemos lamentado la pérdida de un espectador. Solo palabras de consuelo a su familia, habiendo realizado todo en tiempo y forma para poder reanimarlo”, expresaron en un comunicado Primer Acto Productora y Untoke Producciones, responsables de la realización.

El comunicado de la producción (Foto: Captura de pantalla de Instagram @primeractoproductora)

“Agradecemos a la gente de salud, fuerza policial y sala por hacer todo lo posible y también valoraron la actitud del público al señalar que agradecen entender la situación y colaborar en todo momento”, concluyeron consternados por lo ocurrido.

Matías Alé cumplió su sueño y dejó sus manos en la histórica Vereda de las Estrellas

En medio del complejo momento que vivió arriba del escenario, esta misma semana Matías Alé fue invitado a dejar sus manos en la histórica Vereda de las Estrellas de Mar del Plata, donde figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand y Moria Casán ya dejaron grabadas las suyas.

Emocionado por este momento único en su carrera como artista, el actor decidió realizar un extenso posteo en Instagram en el que agradeció la confianza y demostró el honor que le supone estar en este paseo de la fama. “El sueño de mi viejo. Acá les comparto lo que fue uno de los días más importantes de mi vida, desde el 87 que me paro todos los años a soñar poder dejar plasmadas mis manos en el ‘Paseo de la Fama’ o ‘Vereda de las Estrellas’, y un día capicúa sucedió; y como no podía ser de otra forma también sucedió un día 6, el mismo número en el que él se me fue”, explicó el intérprete sobre por qué este día lo hizo conectar profundamente con su padre.

La emoción de Matías Alé al dejar sus manos en la histórica Vereda de las Estrellas (Foto:

“Gracias a todos los que hicieron posible mi unión de 48 años con Mar del Plata, 21 años como Mati Eslaiman y 27 años como Mati Ale; prometo seguir disfrutando esta hermosa ciudad y dándole todo de mí para que mi viejo desde donde esté se siga sintiendo orgulloso. Gracias infinitas Sr. Florencio Aldrey Iglesias y a todos los que me acompañaron en este hermoso camino”, agradeció emocionado por la oportunidad de quedar en la historia de la ciudad balnearia.

Matías Alé dejó su huella en las calles de La Felíz (Foto: Instagram @matiasale)

Quien lo acompañó en este paso importante en su carrera fue su esposa, Martina Vignolo, quien le comentó: “¡Infinitamente orgullosa, y más aún merecido, mi amor! Te amo y te acompaño siempre marplatense".