Graciela Alfano reconoció que está en contacto con Mauricio Macri

Graciela Alfano “madrugó” en medio de sus vacaciones en Punta del Este y en un mano a mano con Moria Casán habló del vínculo sentimental que la unió al empresario y expediente de Argentina Mauricio Macri -recientemente separado de Juliana Awada-, reveló su costado más íntimo y le respondió a Luis Ventura, quien la volvió a acusar de “bruja” y “macumbera”.

La actriz y exvedette aceptó la invitación de La mañana con Moria luego de revelar que Macri la contactó hace dos días durante la madrugada. “Hoy a las cuatro de la mañana me escribió, quedamos en ir a comer, así que seguramente nos veremos en el transcurso de esta semana”, soltó sin vueltas en un móvil que le concedió a DDM. “No sé si él escribió a las cuatro de la mañana o a mí me volvió el wifi, pero yo lo recibí a esa hora”.

“Solo por la señora Moria Casán, mi prima hermana del alma, yo me levanto después de acostarme a las cinco de la mañana, y me pongo el gorro, la bikini, el aceite… me hago todo”, arrancó apenas tomó el micrófono Alfano. “Ayer te acostaste a las cinco, el otro día leíste el mensaje de Macri a las cuatro, ¿qué pasa con tus horarios en Punta? ¡Estás desmadrada!”, la apuró la conductora, y Alfano asintió sin vueltas.

En primer lugar, Alfano habló de su última pareja, un empresario multimillonario que luego se fue con otra mujer. ”Todo el mundo se supone que quiere estar conmigo y el tipo se va con cualquiera. Lo quiero matar. Pero nunca fue amor. Fue entretenimiento”, explicó. Además, aseguró que la relación se volvió para ella tediosa. “Me aburrí del barco, ya no quería navegar más. Eso es un poco lo que me pasó”, repasó.

Cuando Moria le preguntó si había sido muy infiel en sus relaciones, Alfano respondió sin rodeos. “Vos sabés que la fidelidad nunca fue mi fuerte. Pero sabés que un día estábamos con Matías (Alé), habían pasado ocho años y le dije: ‘Nunca te fui infiel. No puede ser. ¿Qué pasó?’. Y él me dijo: ‘Yo tampoco’. Después empezó a hacer agua”, recordó y explicó que al poco tiempo se separaron.

Las estrellas, enemigas y amigas de larga data, volvieron a charlar en vivo AP

Después de recordar un viaje que hicieron las dos a Chile, Alfano con Alé y Moria con Xavier Ferrer Vázquez, “La One” entró de lleno al tema del momento. “Hablando de señores, Grace. ¿Ya te acostaste con Macri?”, disparó. “Sí”, respondió la invitada de inmediato. “Hace años”, sumó. “Yo lo conocí hace mucho. Y cuando yo tenía El periscopio tuvimos una relación de siete años”, reveló en referencia al programa de chimentos que condujo por América 2 en 1995 y que fue un éxito.

“Superado el momento de sorpresa, Moria quiso profundizar en la relación. ¿Es bueno en la cama?”, le consultó. “Me encanta, me encanta. Es muy ocurrente en la cama. Es muy divertido. Te juro, se le ocurre cada cosa en la cama que a mí me divirtió muchísimo”, aseguró la actriz. “Siete años con alguien y éramos clandestinos”, agregó para dejar en claro que la relación nunca fue oficial.

Graciela Alfano con Matías Ale

Mientras las panelistas de Moria intentaban sacar cálculos para ver si Macri en aquel momento ya estaba con Juliana Awada, su última mujer, Alfano reveló cuándo se terminó el vínculo que la unió en las sombras al expresidente. “Terminamos cuando empecé a salir con Alé. ¿Porque te acordás que habíamos terminado en Mar del Plata, y él fue a ver el espectáculo? Fue y se quedó en el hotel donde estaba yo”, rememoró.

“Lo dejo a tu criterio, no puedo contar todo”, se despachó Alfano cuando Moría le pidió que le cuente por qué había definido a Macri como “divertido” en la cama, aunque luego dijo que era “lúdico”.

Por último, Alfano volvió al tema de la infidelidad, repitió que siempre fue infiel pero aseguró que cuando Alé la engaño lo tomó muy mal. “¿Cómo vas a tomar una infidelidad? Te cae mal. Podés estar muy superada pero igual. Por eso creo que uno tiene que tomar la infidelidad como algo que va a pasar. No nos tenemos que jurar fidelidad si no sabemos si vamos a ser fieles”, sentó posición. “Y si uno va a ser infiel, por favor que sea prolijo”, continuó. “Como lo de Luciano Castro”, aportó con ironía un panelista de fondo. “Un papelón. Patético, horrible”, sentenció.

Por último. Alfano le respondió a Luis Ventura, quien repitió esta semana en Polémica en el bar que en Brasil le dijeron que ella era “bruja” y “macumbera”. “Es una mai poderosísima. Lo digo porque no me importa. Que me siga clavando alfileres”, subrayó el presidente de Aptra. Tras una larga carcajada, la exvedette se defendió. “Nada que ver. No tengo ni idea, pero además el ego que tienen las personas para creer que son tan importantes en mi vida -y son completamente irrelevantes- y para decir que yo me voy a tomar el trabajo de pincharlo. Yo no pienso en él. Toda la energía la tengo en mí, para estar así de divina”, terminó la discusión.