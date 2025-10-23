Matías Alé y Martina Vignolo se casaron en Mar del Plata: “Estamos muy felices”

Durante la entrega de los premios Martín Fierro Digital de 2024, Matías Alé sorprendió a todos, pero sobre todo a su entonces novia, Martina Vignolo. Sin demasiados preámbulos, el actor se arrodilló delante de su amada y le propuso matrimonio. Este jueves, la promesa se materializó y se convirtieron en marido y mujer en una íntima ceremonia que se llevó a cabo en Mar del Plata, la ciudad de la que es oriunda la joven actriz.

Ante un puñado de familiares y amigos, la pareja de actores dio el sí en el registro civil ubicado en Independencia al 2800 de aquella ciudad balnearia. A la salida, después de enfrentarse a la lluvia de arroz de rigor y a los abrazos de sus seres queridos, brindaron una improvisada conferencia de prensa ante los medios que se encontraban presentes: “¡Qué increíble! ¡Ya estamos casados! Fue muy emocionante escuchar las palabras de los padrinos, que son mi hermano y el mejor amigo de Matías, y verlos a todos juntos“, expresó Martina, con una gran sonrisa.

Este viernes se llevará a cabo la ceremonia religiosa RS Fotos

Alé, que no podía apartar la mirada de su flamante esposa, eligió para la ocasión un traje de dos piezas en color verde marino, sobre una camisa sin corbata. “Elegí vestirme de verde para que combinara con los ojos de Martina”, explicó. La novia, en tanto, eligió un vestido corto en tono arena, con escote bardot.

“Estoy muy feliz. No queríamos imaginarnos cómo iba a ser este momento para poder sorprendernos”, le contó Martina un rato más tarde al cronista de Intrusos del espectáculo, que se encontraba en el restaurante en el que luego de firmar las libretas fueron a festejar su unión. “Queremos agradecerle a la familia y a los amigos que pudieron venir, porque es jueves y en Mar del Plata es un día laborable como cualquier otro”, continuó.

Los novios junto a los padres de la actriz y la madre de Alé RS Fotos

El novio, por su parte, explicó cómo enfrentarán el viernes, el día en el que se llevará a cabo la ceremonia religiosa y el gran festejo. “Hoy dormimos juntos, no nos podemos separar a esta altura. Mañana ya arrancamos, nos dividimos de habitación, nos preparamos desde temprano y después nos vamos hacia la Iglesia”, adelantó.

La elección de la parroquia en la que se llevará a cabo la ceremonia religiosa no fue casual. “Todo el tiempo le agradezco a Matías que haya aceptado que nos casemos en Mar del Plata, porque venir para acá y traer a toda su gente es un gran esfuerzo”, indicó Martina. Y reveló: “Siempre quise casarme en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco, porque es la iglesia que me vio crecer. Toda mi familia es salesiana. Tener allí a todos los que me acompañaron durante toda mi vida va a ser un sueño”, agregó.

Alé y Vignolo se conocieron en el verano de 2024, en los pasillos del teatro Victoria en Mar del Plata. Mientras ella actuaba en una obra infantil, él compartía escenario con El Mago Black y la “China” Martínez en La Kermesse de la China. Y si bien compartieron toda la temporada, no fue hasta Semana Santa que tuvieron su primera cita. “La realidad es que los dos estábamos en otra. Cada uno tenía su vida con sus vínculos, con sus relaciones. Y cuando nos empezamos a conocer, nos dimos cuenta de que había algo”, le contó Martina a LA NACION hace algún tiempo.

La pareja se conoció en el verano de 2024 RS Fotos

En abril de ese año tuvieron su primera cita y, tres meses después, el actor le estaba pidiendo casamiento ante la mirada de decenas de famosos y miles de televidentes. “Me di cuenta de que ella era mi amor. ¿Sabés cuánto tarda una persona en darse cuenta de que esa es tu alma gemela? Nueve segundos, diez segundos. Nos miramos, hubo un silencio de segundos y yo dije: ‘Es ella’. Y enseguida pensé: ‘Guau, me la mandó mi papá’“, recordó el actor en la misma entrevista.

Y agregó: “Nunca me había pasado esto. Si yo no la hubiera conocido a ella, hubiera creído que tuve grandes historias de amor. Conociéndola a ella me di cuenta de que todo lo que viví fue hermoso para prepararme para llegar a este momento, que es mi primera historia de amor, sin dudas.

Sobre la posibilidad de formar una familia, la actriz indicó: “Primero vamos a disfrutar de la pareja un poco. La realidad es que yo siempre quise casarme, tener hijos, poder estar con una compañía que también quiera lo mismo. Saber que estás con alguien que realmente quiere acompañarte en esa decisión es lo más lindo que te puede pasar”.