La figura internacional que intentó seducir a Nicole Neumann en un boliche: “Me encaró”

En un momento de alta exposición mediática y mientras su vida personal vuelve a quedar bajo la lupa por los rumores de crisis con su marido, Manu Urcera, Nicole Neumann se animó a contar algunas historias del pasado en su nuevo ciclo de streaming, Solo con Niki. Allí, la modelo y conductora sorprendió con una anécdota hasta ahora desconocida: el día en que una de las figuras más reconocidas de la magia internacional intentó conquistarla en un boliche porteño.

“A mí me encaró David Copperfield en Tequila. ¿Sigue vivo?”, preguntó la rubia revelando una situación que hasta el momento no había hecho pública. Su recuerdo la trasladó a una noche en la que se encontraba bailando con sus amigas en el emblemático local nocturno cuando el ilusionista la interceptó. “Yo estaba pasando con mis amigas, no me acuerdo el año ni si estaba soltera”, contó sin precisar el contexto exacto de su situación sentimental en ese momento.

David Copperfield, el hombre que revolucionó el mundo de la magia, quiso conquistar a Nicole Neumann en un reconocido boliche porteño DANIEL CALDIROLA

Ante la sorpresa de sus compañeros, entre los que se encuentran su hermana Gegé Neumann y Juan Otero, la influencer continuó relatando cómo fue ese incómodo acercamiento . “Pasé y me frenó y me empezó a decir: ‘¿Querés dejarme tu teléfono? Me encantaría conocerte. Quizás podés ser parte del show’”, relató quien, lejos de dejarse seducir por el peso de su fama, respondió con una negativa. “Le dije: ‘No, bueno’. Era groso. Era mega”, advirtió dejando en claro que, a pesar de la magnitud del personaje, no tuvo interés en avanzar más allá de ese breve intercambio.

La anécdota reveló un hecho íntimo y hasta divertido, muy propio del formato del streaming donde los famosos se animan a revelar situaciones de su intimidad que en otro contexto verían imposible. De lo que Neumann prefirió no hablar fue de las versiones que, desde hace unas semanas, aseguran que su matrimonio con el piloto automovilístico no estaría pasando por el mejor momento.

Desde hace unas semanas, se rumorea que Nicole Neumann y Manu Urcera estarían atravesando una fuerte crisis matrimonial RSF

Quien también se sumó a esta lista de confesiones fue su hermana Gegé, al revelar que el exfutbolista francés Thierry Henry intentó conquistarla en un evento de moda. “A mí me encaró uno muy famoso, Thierry Henry. Fue en un evento de una marca de zapatos. Mi marido estaba de viaje y yo le dije a mi papá y a mi hermano que me acompañaran. Me saqué una foto con él y viene el representante y me dice: ‘Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo pedir tu teléfono así te mando la foto?’“, relató.

Thierry Henry, ex futbolista y actual entrenador de la selección olímpica de Francia Laurent Cipriani - AP

“Al rato, estaba comiendo con amigas, me sonó el teléfono y era él, que me invitaba a tomar algo. Le dije ‘te recontra agradezco, pero no soy ese tipo de chicas’. Me dijo ‘por favor, no te quise faltar respeto’. Re respetuoso”, agregó.

David Copperfield, el encantador de modelos

Además de ser reconocido por revolucionar el espectáculo de magia, David Copperfield es recordado por su historial de romances con figuras del modelaje internacional; entre ellos, su relación con la supermodelo Claudia Schiffer.

La supermodelo alemana y el ilusionista salieron durante seis años

Todo comenzó en octubre de 1993 durante un espectáculo del mago en Berlín. La modelo alemana fue contratada para participar de una performance en la que el artista la hizo levitar ante el público. Entre trucos y mucha complicidad, Copperfield y Schiffer se enamoraron y hasta tuvieron planes de boda. Seis años después, la modelo y el ilusionista se separaron aunque siempre serán recordados como una de las parejas más comentadas de los 90.