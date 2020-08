La foto de cumpleaños de Brenda Gandini que se viralizó por un curioso detalle

La actriz cumplió 36 años y lo documentó con una imagen muy particular Crédito: Instagram Brenda Gandini

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de agosto de 2020 • 08:18

La actriz Brenda Gandini celebró el sábado sus 36 años en cuarentena, rodeada de pareja, Gonzalo Heredia, y de sus hijos, Eloy, de 8, y Alfonsina, de 2.

Los actores compartieron en sus redes diversas imágenes vinculadas al festejo, desde la decoración de la casa -toda llena de globos para la ocasión, una de las tantas sorpresas que recibió la homenajeada-, hasta una secuencia de fotos del momento de la torta, en el que se puede ver a Brenda soplando la velita feliz, con sus afectos a su lado.

La modelo también escribió en Instagram lo que significa para ella la celebración en este momento tan peculiar del mundo, y dejó un guiño para sus seguidores: "Cumplir en cuarentena: 1- Deseando con mucha energía que todo esto pase rápido. 2- Hijo mayor que ya no quiere besos de la madre y Alfonsina solo quier entrarle a la torta. 3- Les dejo un Buko de la suerte", escribió Gandini.

Por "Buko de la suerte" la actriz estaba aludiendo a su perro Bukowski, una verdadera estrella de las publicaciones de Instagram de Brenda. En este caso, se puede ver cómo, mientras la cumpleañera miraba la torta y su pareja le daba un afectuoso beso, atrás estaba el perrito haciendo sus necesidades. "2020", puso la actriz como etiqueta de ese momento captado por la cámara de manera espontánea.

Al notar el detalle divertido de la imagen, Heredia subió la misma postal a su cuenta de Twitter. "Hoy cumple años mi compañera amada. Felicidades para vos, siempre. No hay mejor imagen que nos represente este año", escribió el actor de Argentina, tierra de amor y venganza.

No es la primera vez que Bukowski se convierte en centro de las publicaciones. Hace unas semanas, Gandini publicó unas fotos de su perro junto a su hija con una leyenda alusiva. "Cuando te dicen que en el 2020 tenes que desarrollar más la paciencia. Cuando ves que se conecta, pero no te contesta. Se me ocurren muchas con la cara del buko ¿Vos? ¿Que título le pondrías?, les preguntó Brenda a sus más de 700 mil seguidores.