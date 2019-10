Crédito: Instagram

30 de octubre de 2019

Los indicios fueron llegando en los últimos días. A pocos meses de su denuncia por violencia de género hacia el padre de su hijo, More Rial parece haber olvidado ese pasado turbulento: en distintas fotos publicadas en su cuenta de Instagram se mostró reconciliada con Facundo Ambrosioni.

"Te amo", escribió en el epígrafe de una imagen en la que se los ve felices y abrazados. El jugador de fútbol respondió con emojis: una carita con ojos de amor y un corazón rojo. Los comentarios de apoyo por parte del millón de seguidores de Morena no tardaron en llegar: "Juntos son indestructibles", "Lindos", escribieron. Y el abogado de la hija de Jorge Rial, Alejandro Cipolla, también hizo pública su opinión: "¡Sumamente lindos! ¡Con el bebé mas precioso del mundo!".

A pesar que después de la separación a More se la vio muy cerca de su amigo Enrique Sánchez, en septiembre, tras una visita a Córdoba, le dijo a Ángel de Brito: "El nene está antes que nosotros. Ya estamos pudiendo arreglar las cosas, teníamos que dejar pasar un poco el tiempo. La idea es tener una relación por el bebé y no tener que hablar a través de nuestros abogados". Los acercamientos por el bien de Francesco Benicio finalmente los volvieron a unir: el día de la madre pasado, More publicó una foto de los tres con la leyenda: "Si hay amor, hay vida. Día de la madre. Mi pequeña familia, los amo".