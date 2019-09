La ex pareja se cruzó en una nueva mediación por la causa de violencia de género

Luego de su escandalosa separación y las denuncias por violencia y agresión, Morena Rial y Facundo Ambrosioni se cruzaron cara a cara en una nueva audiencia de conciliación. Mucho más calmos y con la única intención de priorizar el bienestar de su hijo, la ex pareja logró llegar a una acuerdo y el futbolista deberá cumplir con una probation por la causa de violencia de género.

"El nene está antes que nosotros. Ya estamos pudiendo arreglar las cosas, teníamos que dejar pasar un poco el tiempo. La idea es tener una relación por el bebé y no tener que hablar a través de nuestros abogados", le contó Morena a Ángel de Brito esta mañana, a la salida del juzgado.

Luego, su abogado, Alejandro Cipolla, explicó que el motivo de la mediación fue por la causa de violencia de género, ya que el tema de régimen de visitas y alimentos se está resolviendo en el ámbito privado. "Para solucionar todo, estamos tratando de formalizar una probation. Estamos tratando de llegar a un acuerdo entre las dos partes en vistas a que el bebé no padezca los temas de los padres. Acá estamos en un juzgado penal. Vamos a consentir ese acto jurídico [la probation] con la finalidad de que esta situación termine", señaló el letrado de la hija de Jorge Rial.

Minutos después fue el turno de Ambrosioni, quién siguiendo la misma línea aseguró que las cosas están mucho más tranquilas y que lo único importante para él es el bienestar de su hijo Francesco: "Queremos ponernos de acuerdo por el nene. Primero está él, lo que pase entre nosotros es secundario. Es lo mejor para los dos, ya que vamos a tener que vernos de por vida", reflexionó el futbolista.

En cuanto a los motivos que los llevaron a separarse, el joven aclaró: "No veníamos pasando por un buen momento. Solo nosotros dos sabemos que pasó y que es verdad y que no de todo lo que se dijo. Yo me confundí [en referencia a las infidelidades que su mujer le habría descubierto] y uno de los errores aprende. Voy a hacerme cargo, tengo que ser maduro por mi hijo y aprender de esos errores para crecer", confesó Ambrosioni. Y luego, en referencia a la exposición mediática que tuvo la ruptura con su ex, advirtió: "A mí me hubiera gustado que todo lo que pasó quede dentro de casa, pero ella lo hizo mediático. Yo nunca hable, nunca hablaría mal de la madre de mi hijo".

Por último, contó cómo es su relación con su hijo actualmente, ya que se encuentra jugando en el interior del país. "Yo cumplo con lo que dice mi abogado. Me manejo con él para no tener problemas. Aunque ahora ya hablamos con More. Ella me pasa fotos, hago videollamadas para ver al bebé. Cuando vengo a Buenos Aires lo visito sin problemas", indicó.