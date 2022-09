La furia de Horacio Cabak: del conflicto de los neumáticos al faltante de figuritas del Mundial

escuchar

El conflicto sindical que mantiene paralizado al sector de los neumáticos en todo el país ha provocado una crisis y el disparo de los precios. Sobre los efectos de esta situación sobre el bolsillo de los ciudadanos opinó Horacio Cabak, quien expresó su indignación con un ejemplo personal.

A través de varios mensajes que compartió en Twitter, el modelo y conductor se refirió a la situación política del país. “Por el conflicto con el gremio de los neumáticos ya no quedan gomas para quemar en los piquetes”, ironizó primero. Y, en el mismo tono, agregó: “Pero pronto tendremos figuritas para todos”, mencionó haciendo referencia a la importancia que el Gobierno le dio a la falta de “fugus” mundialistas.

“Hace cinco años pagué por mi auto lo que me piden hoy por cuatro cubiertas nuevas para el mismo auto”, sentenció Horacio Cabak instantes después.

Frente a las noticias que indicaron que el Gobierno liberaría la importación de neumáticos de no llegar a un acuerdo con los sindicatos, el conductor de La Jaula de la Moda consideró que, de ser así, otros sectores podrían replicar las medidas de presión. “Muchachos de indumentaria, electrónica, calzado, repuestos, ¿no se copan en armar alguna movidita?”, escribió Cabak en otro tuit.

Sus más de 400.000 seguidores de Twitter realizaron diversos comentarios al respecto y, quienes coincidieron con el conductor, compartieron sus publicaciones.

El presentador opinó sobre la situación del país a través de las redes en días en que también se lo vio disfrutar de unas vacaciones en Miami. El fin de semana, el modelo compartió una imagen suya en un parque temático de Estados Unidos junto a sus hijos.

Cabe recordar que Cabak fue noticia en 2021 por el escándalo que generaron los mensajes que su pareja, Verónica Soldato, le envió entonces al periodista Ángel de Brito, donde aludía a episodios de infidelidad por parte del modelo. La repercusión de dichos mensajes condujeron a Cabak a solicitar una medida cautelar para que no se brinden detalles de su vida privada en los medios.

A pesar de los rumores de separación, en junio de 2021, invitado al programa Almorzando con Mirtha Legrand, el conductor confirmaba que él y su mujer seguían juntos. “Yo de mi vida privada no pienso hablar en ningún lado (...) cuando pasó lo que pasó con mi mujer, que afortunadamente está todo resuelto, dije que esto se resuelve lejos de los medios. En la televisión no se resuelve nada”, expresó.

“Para tranquilizar a todo el mundo... vivo en mi casa hace mucho tiempo, con mi mujer y con mis hijos. Quédense tranquilos. Está todo bien”, aseguró. Asimismo, reflexionaba sobre lo que estaba viviendo en aquellos meses. “¿Quién es alguien para opinar cómo debe solucionarse o cómo debe vivir una pareja? ¿Cómo se resuelve una discusión que pasó entre dos personas? La vida privada es privada. ¿Por qué lo viven como un ataque a la libertad de prensa?”, decía.

Verónica Soldato y Horacio Cabak vivieron una crisis en 2021 tras los rumores de infidelidad

Cabak también protagonizó en 2021 diversos cruces con la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez, quien aseguró haber sufrido situaciones de “maltrato laboral” durante su experiencia compartida con el presentador en la televisión. En Almorzando con Mirtha Legrand, la modelo recordó el mal momento que pasó a comienzos de ese año cuando trabajó brevemente con él coconduciendo el magazine de América, Informados de todo.

“Yo estaba haciendo un reemplazo y me fue muy difícil, se suponía que Horacio era mi compañero, que éramos una dupla, pero eso no estaba pasando”, explicó “Jujuy” en relación a cómo no la dejaba intervenir en el programa, y lo mucho que le costaba ir al canal todos los días por la actitud de su colega. “Era rarísimo lo que se sentía, había como un doble discurso, hace 11 años que trabajo en el medio y no me había pasado nunca eso con nadie”, amplió. Y añadió: “Me maltrataba delante de todos, yo estaba temblando, me temblaban las piernas, todo se estaba yendo de las manos, me daba consejos de hombre que me veía como una mujer chica que no sabía nada”, explicó, y añadió: “Celebro que estemos hablando de esto, porque es la realidad, vivimos en una sociedad machista y no quiero que le suceda a ninguna otra mujer más”.