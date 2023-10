escuchar

A raíz del escándalo por las lujosas vacaciones de Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici por Europa, se abrió una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, esta imputación no sólo atañe a los protagonistas de ese viaje lleno de lujos y excentricidades sino también a Jesica Cirio, exmujer del exjefe de Gabinete de la provincia que estuvo casada durante nueve años con el político y que, según transcendió, habría llegado a un millonario acuerdo económico post separación.

Mientras que Insaurralde prefiere guardar silencio, Cirio salió a defenderse públicamente en dos oportunidades. Primero, lo hizo en El noticiero de la gente, el ciclo de noticias conducido por Germán Paoloski y Milva Castellini. Luego, habló en La peña de morfi, donde se sometió a un picante mano a mano con Georgina Barbarossa, quien tras sus problemas de salud volvió este domingo para despedirse de su público dominical.

Sin embargo, dicen que después de la entrevista la conductora se retiró furiosa del canal por “las preguntas fuera de libreto” que la actriz le habría hecho. Es que según reveló Marcela Tauro en Intrusos, “Jesica vio las preguntas del cuestionario antes en su camarín” y luego, se sorprendió al aire cuando Barbarossa indagó más de la cuenta. “Me hablan de un ensayo, pero se sorprendió porque Georgina puso preguntas que no estaban pautadas y se recontra enojó. Se fue enojada y no saben si va a ir el domingo. Yo creo que no va a ir”, reveló la periodista de América.

Georgina Barbarossa entrevistó a Jesica Cirio en La peña de morfi Captura de pantalla

“Que no se enoje tanto porque cuando vaya a un juzgado a declarar le van a hacer las preguntas que ellos quieran”, opinó el periodista Javier Díaz, invitado al ciclo para hablar de este escándalo en el día de ayer. Por su parte, el resto de los panelistas se mostraron incrédulos con sus explicaciones. “Yo me quedé sorprendido con Georgina Barbarossa porque no le creyó nada. (...) Es lo que nos pasa a todos”, dijo Guido Zaffora.

Al terminar La peña de morfi, Georgina fue interceptada por las cámaras y desmintió que su compañera se haya ofendido por sus preguntas y contó qué fue lo que hablaron detrás de cámara. “Le pregunté si estaba bien, si se sentía bien, pero no hubo ningún tipo de problema. Ella no está bien, ahora está metida en un despelote muy grande y tiene que expedirse la Justicia”, dijo quien volvió a demostrar su incredulidad respecto de muchos de sus dichos.

“Le pregunté todo lo que tenemos ganas de saber y preguntarle: ¿cómo no se ha dado cuenta antes? (…) Lo que pasa es que me llama la atención que vivas diez años con una persona y no te des cuenta de la cantidad de gastos siendo un empleado público, donde está gastando la plata de todos los argentinos”, expresó al retirarse de la señal de Martínez.

“¿Le creíste?”, preguntó el movilero, ante lo cual Barbarossa se mostró dubitativa. “Qué se yo... no sé. La verdad que no sé eso. Supongo que no es fácil para ella y bueno, se tiene que expedir la Justicia. Creo que realmente es un momento muy perjudicial para ella”, indicó con tono serio mientras volvía sobre un punto crucial: “Me parece raro que no te des cuenta. Viene Vasco y me dice: ‘Negra, vamos a dar una vuelta al mundo’ y me lleva en primera clase y yo le digo: ‘¿Vasco, de dónde sacaste la guita?’”, reflexionó dando cuenta de su postura frente a este tema.

Las preguntas que habrían incomodado a Cirio

A Jesica Cirio no le habría gustado que Georgina Barbarossa le hiciera preguntas que no estaban pautadas Captura de pantalla

A lo largo de la charla, Cirio habló sobre su imputación, desmintió el acuerdo de divorcio por 20 millones de dólares y dio a entender que la ruptura se dio por supuestas infidelidades del exintendente de Lomas de Zamora. Al mismo tiempo, manifestó que está a disposición de la Justicia en caso de que se lleve adelante una investigación por enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, algunas preguntas de Georgina la incomodaron en varios momentos de la entrevista. Uno de ellos fue cuando la conductora le preguntó si no le llamaba la atención el nivel de vida que su exmarido llevaba en relación con su sueldo y le pidió detalle de sus gastos. “No soy investigadora. No estaba atrás de sus gastos ni de su economía”, lanzó tajante mientras advertía que su vida no había cambiado en nada desde que se casó con el político. “Para el nivel de vida que yo siempre llevé, los viajes que hacíamos eran algo dentro de mi normalidad. Yo siempre me bancaba mis cosas, mis gastos y mis viajes. Aunque también había gastos en común. Quiero que quede claro que mi vida no cambió en absolutamente nada después de casarme con él. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo. Yo me compraba mis cosas, me daba mis gustos y viajaba como lo hice siempre”, explicó.

Otro de los momentos más punzantes fue cuando Barbarossa le preguntó por los motivos de su separación, que se produjo en noviembre del año pasado. Entre lágrimas, la modelo reveló que al momento de separarse había tenido muchas sospechas de infidelidad. “Me contaban cosas y yo no lo podía ver. Me siento una tarada, en noviembre me decían cosas y yo pensaba: ‘no puede ser’. Cuando vi los videos me sentí traicionada, fue frustrante pensar que todo lo que vivimos antes fue mentira. Durante muchos años me hizo creer algo que no era así”, contó con la voz quebrada.

Si bien la bailarina se mantuvo bajo control en la mayor parte de la entrevista, sin dejar traslucir sus emociones, una pregunta la hizo romper en llanto. “Cuándo viste todas esas imágenes (del yate), ¿qué sentiste?”, lanzó Barbarossa. Cirio hizo unos instantes de silencio y de pronto se le llenaron los ojos de lágrimas: “Como que todo el resto había sido mentira. Como que lo que viví en todos estos años fue... muy frustrante. Una traición”.

“Claro, en un punto me imagino el dolor de sentirte engañada y estafada y también sentir una estafa moral de decir: ‘Estoy con un hombre que ha gastado dinero y fortunas... ¿De dónde lo sacó?”, la interrumpió su compañera. “Fue muy triste, muy duro. Como te dije antes, sentí que fue una traición, porque yo no sé nada. Realmente, si una persona es capaz durante tantos años hacerme creer algo que no era así, ya no sé qué pensar”, respondió la modelo.

“¿Sabías si él tenía cuentas afuera y eso?”, arremetió Georgina. “No. No tengo idea. Yo no estaba atrás de su economía, de su contador ¿Quién está atrás del contador de sus maridos? ¡No!”, señaló Cirio intentando despegarse de las acusaciones.

