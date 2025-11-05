La furia de Juana Viale frente a los rumores de una pelea con su madre, Marcela Tinayre: “¡No me desafíes!"

La ausencia de Juana Viale en el cumpleaños de su madre, Marcela Tinayre, despertó rumores de distanciamiento entre ambas. Ante las versiones de los últimos días sobre una supuesta pelea “de meses” entre la actriz y su mamá, la hija y la nieta de Mirtha Legrand se pronunciaron sobre su vínculo familiar.

Durante un evento público con motivo de la presentación de la serie biográfica sobre la vida de Yiya Murano, la conductora de Almorzando con Juana fue abordada por cronistas que le preguntaron sobre el tema. En diálogo con el periodista Fede Flowers, de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), Viale respondió molesta cuando se le insinuó que faltaba a la verdad en relación a los motivos por los que no acudió al festejo de su mamá.

Juana Viale y Marcela Tinayre Archivo

“Llegué de viaje el día anterior. No me desafíes en la mentira o en la verdad a mí, yo no te tengo que explicar nada a vos ni de mí, ni de mi madre, ni de mi relación con ella. Si te digo que llegué el día anterior es porque llegué el día anterior”, sentenció la actriz.

“Estaba muerta. No tenía ganas de ir al cumpleaños. Había mucha gente. No me daba el cuero. Venía de estar afuera”, detalló a continuación intentando dar por cerrado el tema. “Con ustedes, yo tengo cuero de chancho”, agregó con ironía, dejando en claro su incomodidad ante las preguntas.

Viale aclaró, a su vez, que mantiene contacto frecuente con su madre: “Estuve de viaje, pero me hablé todos los días con mamá”, afirmó, aunque luego mencionó: “Si hubiese pasado algo, jamás lo expondría acá”.

En el intercambio con la prensa, la actriz se mostró crítica con las afirmaciones que habitualmente circulan sobre su vida privada. “Ya sabemos que los medios inventan... Y esto es mentira”, expresó al ser consultada sobre la supuesta pelea.

“Pallares dijo que hace casi dos meses que no te hablás con tu mamá”, le señaló un cronista. “¿Adrián Pallares? ¿Qué le voy a contestar? ¿Sobre mi vida? ¿Sobre mi relación? Hay tantos rumores que han pasado en mi vida, que uno más, uno menos... No vivo de los rumores”, aseguró la actriz.

La nieta de Mirtha insistió en su postura de mantener los asuntos familiares fuera del foco mediático. “Yo no te tengo que explicar nada de mí, tampoco de mi madre, ni de ningún vínculo”, sostuvo.

Las versiones sobre una supuesta pelea se originaron a partir de una información difundida en Intrusos (América TV), programa en el que se aseguró que madre e hija estaban distanciadas y que hacía dos meses que no se hablaban. La hija de Legrand no tardó en salir al cruce de esas versiones. En el marco de un evento a beneficio del Hospital Rivadavia, la conductora fue consultada por el presunto conflicto y reaccionó con sorpresa. “¿De dónde sacaron eso?”, preguntó al cronista que la abordó.

Sobre la ausencia de Juana en su cumpleaños, Tinayre dijo: “Mi hija llegó a las cuatro de la mañana, estaba de viaje”. Y agregó: “No estoy peleada con mi hija. Es todo absolutamente mentira”.

Los rumores apuntaron, por otro lado, a que la hija de La Chiqui podría llegar a reemplazar a Legrand en la conducción de su programa, ante lo que Tinayre contestó furiosa: “Están diciendo un disparate atrás de otro. Ni la voy a reemplazar ni estoy peleada con mi hija. ¿De dónde sacan eso? ¿Quién dijo eso?“.

La celebración por los 75 años de la hija de Mirtha Legrand se realizó el 31 de octubre con la presencia de familiares y amigos, entre ellos su mamá, Teté Coustarot y Gino Bogani. La gran ausente fue Juana, lo que alimentó las especulaciones.

Rodrigo Lussich, en Intrusos, había sostenido que la ausencia no se debía a compromisos laborales ni al cansancio, sino a un enojo entre madre e hija. Adrián Pallares había sumado, por su parte, que hacía más de dos meses que no se hablaban. Ambos anticiparon que Tinayre saldría a desmentirlo para “bajar la tensión mediática”.