La furia de Yanina Latorre con Nacha Guevara: "Mi hija no vuelve al Cantando"

Lola Latorre vivió su regreso con poca gloria al escenario de Cantando 2020. La heredera de Diego y Yanina Latorre cumplió la suspensión impuesta por la producción del programa, tras haber estado presente en una fiesta clandestina; ese tiempo se sumó al que pasó en estricta cuarentena por haber contraído coronavirus. En total, entonces, la mediática se ausentó del programa un mes y medio.

Durante ese lapso, muchos de los participantes evolucionaron en sus presentaciones mientras que otros con un alto nivel, como Rocío Quiroz, Rodrigo Tapari, Pablo Ruiz y Claribel Medina, fueron incorporados al concurso. Esta situación hizo que la presentación de Latorre, en comparación con las demás, fuera apreciada por los miembros del jurado como pobre y deslucida.

Si bien tanto Nacha Guevara como Oscar Mediavilla y Karina "La Princesita" estuvieron de acuerdo con esa apreciación y fueron consecuentes en el puntaje que le dieron a la pareja, la intérprete de "Mi ciudad" fue un paso más allá: luego de dar una devolución general y de hablarle al compañero de Latorre, Lucas Spadafora, se negó a dirigirle la palabra a la influencer por considerarla "un caso perdido".

Esta apreciación despertó la furia de la madre de la joven que, fiel a su estilo, acudió a las redes para apuntar con munición pesada contra la artista. "Es una mujer grande. Nacha da pena. Tiene 80 años y destrata a una chica de 19", comenzó.

Y luego, insistió: "¿Nacha le pide educación a Lola? Y ella no la saluda. Le dice que es un caso perdido. Que vergüenza una señora grande. Nacha, que tiene 80 años, no saludó a Lola. Que poca memoria la señora, con las cagadas que se ha mandado. Vergüenza. Ojalá Lola no vuelva".

Con el correr de los minutos, la panelista de Los ángeles de la mañana fue subiendo el tono de sus mensajes. "Tengo una calentura que me llevan los demonios. Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella ni Nacha ni nadie le dice 'caso perdido'. ¡Qué mina de mierda! ¡Ochenta años al pedo!", expresó, enfurecida.

Por primera vez en lo que va del programa, los padres de Lola Latorre no estuvieron presentes en el estudio. La joven explicó que quien tomó la decisión fue ella. "Quiero demostrar que me la banco sola", explicó en diálogo con los conductores, Ángel De Brito y Laurita Fernández. Esta situación también fue aludida por la esposa de Diego Latorre en su encendido descargo. "¡Qué suerte que no fui! Lola me llamo llorando desesperada. ¿Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19?", reveló. Y disparó, una vez más: "Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?".

"Y todos me chupan un huevo. Todos. Nadie va a maltratar a Lola, que fue con una dignidad tremenda. Me está llamando todo el mundo para que la saque de ahí. Y ya esta. No vuelve", culminó su catarsis en las redes.

Este no es el primer enfrentamiento entre la artista, la panelista y su hija. Al comienzo del certamen, tanto Yanina como Lola se burlaron públicamente de los temblores de Nacha y luego se vieron obligadas a pedir disculpas.

