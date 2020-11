Cantando 2020: Lola Latorre volvió al certamen y Nacha Guevara la tildó de "caso perdido" Crédito: Captura de pantalla

Luego de recuperarse del Covid-19 y de que la producción decidiera suspenderla por dos semanas por haber estado presente en una fiesta clandestina, Lola Latorre regresó a Cantando 2020. "Hace un mes y medio que no nos vemos. Gracias a todos los chicos que nos reemplazaron. No dudé en volver, solo me pregunté cómo sería. Vi que un montón de mis compañeros me criticaban, pero ni me meto porque no quiero tener problemas con nadie", expresó la hija de Diego y Yanina Latorre.

Luego, ante el comentario de Laurita Fernández de que esta vez no se encontraban sus familiares en el piso para brindarles su apoyo, Lola señaló: "Muchos dicen que yo me paro acá porque tengo a mi mamá que me defiende, entonces les dije a mis viejos que no vinieran para demostrar que me la puedo bancar sola". Según contaron luego los conductores, la joven se había quejado del tema que le había tocado en suerte interpretar; "Algo contigo", el clásico de Chico Novarro en la versión de Vicentico. "No dije que es un tema de mierda, solo que a nosotros nos costó mucho", aseguró ella.

Tras escucharlos, la primera en dar su devolución fue Nacha Guevara. "En este tiempo que no estuvieron, la gente evolucionó y los que no lo hicieron, partieron. Además, se incorporaron grandes cantantes. Y se nota mucho la diferencia con ustedes, porque perdieron el tren, porque no ensayaron. Lucas, sos muy afinado, pero se nota que están fuera. Sigan trabajando", dijo antes de ponerles un 6. Ángel De Brito, entonces, señaló que la jurado no le había hecho ninguna observación a Latorre. "No, hay un momento en el que dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos", disparó Guevara.

"Lindo verlos. Es verdad, Lucas es bastante afinado, pero no te sentí cómodo al principio de la canción, después cuando se armó el 'cachengue' te acomodaste. Lolita bien, hubo desafinaciones en los solos y cuando cantaron juntos. Se notó que no les gustó el tema, y a mí tampoco me gustó", agregó Karina "La Princesita", dueña del voto secreto en esta ronda.

Oscar Mediavilla, que les puso un 4, opinó: "Para cantar este tipo de temas hay que haber vivido lo que se cuenta. Se notó que no les gustó, y es un tema precioso. La afinación estuvo muy poco firme y no convenció. Coincido con Nacha, tuvimos noches de cantantes muy importantes. Tienen que correr para alcanzar la pelota".

"Parece la obra de Flavio [Mendoza], Un velorio o un estreno, falta la música de funeral", dijo Moria Casán acerca del tenso clima que se vivía en el estudio. "Se los extrañó. Un poquito triste te noto, Lola. Errores cometemos todos. Sos una chica de 18 años que te metieron en un lío... A cualquiera le pasa. Vemos gente que tiene un poder muy fuerte y ni siquiera usa barbijo. Vaselina para todes, que te resbale. Estuvo bueno. Ellos tienen esa cosa naif, por supuesto que ellos no pueden sentirlo este tema. No me sonó tan mal. Me gustó el look, como dan visualmente".

"Si ustedes hacen bullying en las redes, acostúmbrense al bullying", le recomendó la exvedette, que los quiso ayudar poniéndoles un 7. Y entonces, llegó la justificación de la participante: "Uno puede cometer un montón de errores, pero hay un límite porque uno es una persona; a eso se tiene que acostumbrar el público. Pero bueno, nada, me tengo que acostumbrar a esto, lamentablemente. Muchos hicieron lo mismo, pero hablan de mí porque estoy expuesta. Me cobran por cosas que dice mamá. Inventan un montón de cosas. Uno dice que no va a escuchar las críticas de la gente, pero cuando ya es violento y agresivo por parte del público, ya no".

