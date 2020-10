"Soy humana": la angustia de Lola Latorre tras el escándalo con Nacha Guevara

La hija de Yanina Latorre generó controversia al referirse a los "temblores" de la jurado del Cantando 2020 en un programa de televisión. Después de distintos cruces y pedidos de disculpas, hizo su descargo en las redes sociales Crédito: Instagram

3 de octubre de 2020

En los últimos días, Lola Latorre está en el centro de la atención mediática después de comparar los nervios de su compañero del Cantando 2020, Lucas Spadafora, con los temblores de Nacha Guevara en el móvil de un ciclo televisivo. Su comentario provocó una ola de críticas en las redes sociales, por lo que la hija de Yanina Latorre escribió un extenso mensaje explicando la situación.

"¿Hola, como están? Hace varios días que no vengo hablando ni subiendo nada a mis historias. Obviamente ya saben por qué y, para los que no saben, les cuento. Hace algunos días, en el programa La previa del Cantando, hice un comentario muy desafortunado que tiene que ver con la intimidad de Nacha", comenzó Latorre.

"En ningún momento me quise referir de esa manera, quiero pedir disculpas públicamente. Ya lo hice en privado, en el momento en que sucedió. Le mandé un mensaje a Nacha, le expliqué la situación y le pedí disculpas", comunicó a través de sus historias de Instagram.

Visiblemente conmovida, la influencer expresó: "Estoy totalmente arrepentida. Fueron días muy sensibles para mí. Soy muy sensible, ya estoy a punto de llorar". Y justificó: "De ningún modo quise faltarle el respeto a nadie. No solo de Nacha. Me considero una chica bastante respetuosa".

Más adelante, Lola, que explicó no ser "una persona confrontativa", profundizó: "No tengo excusas, lo que hice estuvo muy mal, por eso pido disculpas. No quise meterme nunca con ninguna enfermedad, ni hacer sentir mal a nadie, ni herir a otra persona. No soy una chica que tiene esos fines, no me gusta, ni me gusta que me lo hagan a mi".

"Realmente nunca fue mi intención. Cero intención de dañar a otro. Menos a una persona que tiene 80 años, la miro y es como mi abuela. No puedo creer que una persona este ahí parada hasta las 12 de la noche, es un montón, además de su laburo y trayectoria. En ningún momento quise herir, dañar a otra persona ni meterme con ninguna enfermedad", reiteró.

Para cerrar, manifestó, al borde de las lágrimas: "Soy humana. Me puedo equivocar, pero no me estoy justificando. Es algo serio lo que dije y quería pedir perdón. Por momentos, las redes hacen dudar de la persona que es uno", sostuvo. "No soy mala persona, no tengo maldad. Lo que menos quiero es dañar a otro. No fue mi intención. Fue un chiste que quise hacer de muy mal gusto. Pido disculpas de nuevo. Espero que pase y entiendan, y si no, soy humana. Puedo cometer errores pero estoy acá dando la cara, pidiendo disculpas", terminó.