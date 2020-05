La gran fobia de Juan Minujín a las ratas: "Las veo en una película y me tapo los ojos" Fuente: Archivo

17 de mayo de 2020 • 03:35

Las fobias suelen ser irracionales, y son muy difíciles de controlar y superar. Juan Minujín habló una vez más sobre el miedo extremo que siente por un animal que suele habitar en las grandes ciudades . "Le tengo mucho pánico a las ratas, incluso cuando las veo en una película me tapo los ojos. Me dan un asco tremendo", confesó el actor.

"Cuando era chico mi mamá nos contó una historia que nos marcó a mis hermanos y a mí. Ella una vez estaba estudiando, en la época de la facultad, y entró una rata que se le metió a alguien por adentro del pantalón, y le subió. A partir de ahí les tengo pánico", reveló en el piso de PH: Podemos Hablar .

El actor también relató un particular hecho que vivió con estos roedores, quienes se habían instalado en su hogar. "Una vez tuvimos ratas en mi casa y se dio una situación horrible. Era el cumpleaños de mi hija más chica, teníamos muchos invitados y en un momento se tapa la cloaca. Suspendemos la fiesta, viene un tipo a destapar todo y cuando se va, nos quedamos hablando en la puerta".

"Yo estaba descalzo y en shorts, y mientras conversábamos veo en la vereda de enfrente una rata enorme caminando. 'Mirá esa rata cómo camina', le digo al señor, y como si me hubiese escuchado me miró, vino corriendo, me pasó por entre las piernas y se metió en el jardín", relató con asco.

"Teníamos una madriguera en el patio, fue una especie de desastre", explicó Minujín. "Poníamos cebos que nos decían que tenían que durar una semana y, al día siguiente, se habían comido todo. Estaba lleno de ratas el jardín", agregó. "Les tengo pánico, la única película en donde aparecen que me banco es Ratatouille, nada más".