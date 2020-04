Daniela Lopilato defendió a su hermana y a su cuñado de las especulaciones que surgieron tras unos videos donde los gestos de Bublé fueron repudiados Crédito: Instagram Daniela Lopilato

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de abril de 2020 • 13:28

Con la pandemia de coronavirus como contexto, Luisana Lopilato y Michael Bublé decidieron realizar transmisiones en vivo desde su casa de Vancouver. Sin embargo, determinados gestos del cantante fueron inmediatamente repudiados en diferentes redes sociales , donde se difundieron extractos de los "vivos" en los que se veía al músico apartando bruscamente a su mujer y diciéndole frases que suscitaron preocupación.

El efecto dominó fue tal que Lopilato y Bublé se convirtieron en tendencia en Twitter este domingo, espacio en el que se acusó al artista de "maltratar" a su esposa. La actriz no pudo evitar aislarse de lo que se decía sobre su matrimonio, e hizo un fuerte descargo en Instagram.

Luisana Lopilato, Michael Bublé y uno de los videos de la polémica - Fuente: Twitter 00:07

Video

"¡Es increíble cómo son algunos seres humanos! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo, nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", escribió Luisana, enojada con las especulaciones vertidas en las redes.

La reacción de Michael Bublé con Luisana Lopilato que provocó repudio - Fuente: Twitter 00:06

Video

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo! Esta persona [a quien no nombra] está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que ¡no lo permitan tampoco!", les pidió Luisana a sus seguidores, quienes de todos modos le comentaron que la conducta de Bublé era inaceptable.

El descargo de la hermana de Luisana Crédito: Instagram Daniela Lopilato

El impacto que generaron los videos -que motivaron a muchos influencers a hacer Stories sobre violencia de género- llegó a los oídos, como era de esperarse, de la hermana de Luisana, Daniela Lopilato. La nutricionista defendió a su cuñado y a la familia con un contundente mensaje en el Instagram de la ex Rebelde Way.

"Por si no queda claro...la verdad que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro, y ahora que tienen tiempo, en vez de hacer eso, se fijan en ustedes [por Luisana y Michael] que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer de esto que vivimos más llevadero", escribió, para luego interpelar a quienes acusaron a su cuñado de maltrato.

"¿Qué les pasa a todos? ¿Realmente les está afectando el aislamiento que asumen cosas que no son? Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces ¡que lo hagan!", concluyó Daniela en su comentario.