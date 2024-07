Libros, frutos exóticos y mar: la nueva vida del Turno Naim luego de escándalo y lejos de Emilia Attias

Escuchar

Poco tiempo antes de que la noticia de su separación de Emilia Attias trascendiera en los medios de comunicación, el Turco Naim armó las valijas y se subió a un avión con destino a Ecuador. Hoy, a un mes y medio de que estallara el escándalo, el humorista todavía no volvió a la Argentina: así lo hizo saber a través de sus redes sociales, donde comparte postales y videos de su presente en las playas de Montañitas, una ciudad costera a la que le suelen llamar “el paraíso surfer del mundo”.

“El hombre y el mar”, escribió Julio Mario Sibara, más conocido como Turco Naim, sobre una foto que compartió en su cuenta de Instagram el lunes pasado. En la imagen se pueden ver objetos rescatados del mar. Ese mismo día publicó otra imagen fuera de foco de una fruta típica del lugar sobre el libro póstumo de Bruce Lee El Tao del Jeet Kune Do, donde el famoso actor y escritor plasmó su filosofía y su técnica del arte marcial. “La fruta del dragón”, aclaró. Por último, el martes, dejó saber, a través de un posteo, que pasó un momento cultivando otra de sus pasiones, acompañado de un café y un libro Robert H. Hethmon: Método del Actor Studio.

Esta serie de publicaciones no es la primera que el actor realiza desde que se separó de la actriz, modelo y madre de Gina, su única hija. Tres semanas atrás compartió un video, en donde se lo ve bailando con la leyenda: “Muy pronto... Turco Naim por la Canchita TV.”. De esta forma, confirmó su presente laboral en el mundo del streaming.

Los motivos de su partida

El Turco Naim explicó que se fue a Ecuador por trabajo

Esta no es la primera vez que Naim hace referencia a su presente lejos de la Argentina. Un mes atrás, el ex Videomatch habló con el periodista Pablo Layus con el objetivo de aclarar primero los motivos de su ruptura y luego desmentir información que se dio sobre su realidad laboral -se insinuó que estaba desempleado-. “El asunto es el siguiente: nos separamos en los mejores términos”, aclaró primero. “Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, se produjeron desgastes y decidimos parar la relación para no herir sentimientos y para que todo quede lindo. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa y una hija que es lo más lindo que nos dio la vida. Y nos tenemos que cuidar de (...) lo que dicen”, remarcó.

Luego, se tomó unos segundos para hablar de los supuestos terceros en discordia mencionados en LAM, el primer programa que habló de la separación: “No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está metida Florencia (de la V), eso es otro bolazo. Florencia es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo. Soy muy amigo del marido”.

El Turco Naim y Emilia Attias estuvieron juntos años

Además, se refirió al supuesto estado de depresión que manifestó Yanina Latorre, motivo por el cual se habría ido del país. “No estuve ni deprimido ni tirado en un sillón. Estoy haciendo streaming por la Canchita TV, por donde sale el ‘Turco’ García” y sale el primer capítulo en algunos días. Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé a Ecuador, y ahora voy a ir a Miami a diseñar otro bar de playa. Después vuelvo, tengo una película y el estreno de una obra de teatro. Trabajo me sobra y dicen cosas de la diferencia de edad que nunca me pesaron y a ella tampoco”, manifestó.

Una bomba que causó sorpresa

La noche del jueves 16 de mayo, la noticia de la separación causó impacto tanto en el público como en el mundo del espectáculo. Luego de 20 años juntos y una relación que jamás mostró fisuras, Yanina Latorre anunciaba en LAM no solo el fin del amor sino los posibles motivos: el desgaste de la pareja, la diferencia de edad y los distintos momentos laborales de cada uno de ellos. En el piso también se habló de terceros en discordia.

El descargo de Emilia Attias por su separación con el Turco Naim (Fuente: Instagram/@emilia_att)

El 19 de mayo, Attias rompió el silencio con un extenso descargo que publicó en su cuenta de Instagram. Allí apuntó contra las versiones de un presunto tercero en discordia, al igual que desmintió lo expresado en los medios. También destacó los puntos principales sobre la relación que duró 20 años, la cual dio como fruto a Gina. “Siento orgullo por ambos. Por como atravesamos muchas cosas. Con cuanta entrega. Sorteando nuestras propias complejas humanidades”, escribió la modelo.

