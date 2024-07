El Turco Naim se hizo un nuevo tatuaje tras su separación de Emilia Attias: el profundo significado

Escuchar

Julio Mario “el Turco Naim” Sibara volvió a su vida pública en las redes sociales luego de la escandalosa separación en la que se vio envuelto con Emilia Attias. En medio de su estadía en Ecuador, el actor aprovechó del entorno natural y más relajado para sumar a su cuerpo un nuevo tatuaje. Sin pudor, se lo enseñó a todos sus seguidores y causó gran repercusión por su profundo significado.

A mediados de mayo de este año, la relación de más de 20 años y con una hija fruto del amor entre los dos actores -Gina-, llegó a su final. Con un extenso posteo en las redes, confirmaron la noticia que se filtró en los medios y a partir de ese entonces cada uno emprendió un curso distinto en sus vidas. Por su parte, Naim se fue del país y se instaló en una ciudad costera ecuatoriana, mientras que Attias continuó con sus respectivas obligaciones laborales.

El tatuaje del Turco Naim en el medio de su pecho (Fuente: Instagram/@turconaimok)

Desde su cuenta de Instagram, el Turco Naim apareció con un tatuaje nuevo e indicó: “Gracias Marlon por el nuevo tattoo unalome. Cuando te encontrás, el camino es una recta sin obstáculos”. El mismo es un símbolo en espiral y que contiene una línea recta, el cual llamó la atención de todos por el mensaje que tiene detrás.

¿Qué significa el tatuaje unalome?

El diseño que eligió el actor es bastante común y corresponde a una serie de tipos simbólicos de la tradición budista. Cada uno de ellos representa un viaje espiritual hacia la iluminación. La persona que se coloca uno puede referirse a la conexión espiritual propia y el camino que transita para hallar el conocimiento y la paz interior.

De inmediato, sus seguidores no tardaron en reaccionar en la sección de comentarios ante el símbolo que seleccionó: “Me alegra verte bien”; “Cuando las palabras dejan de estar atrapadas en la garganta, comienzan a ser poemas”; “Te sentó bien la soltería”; “Es hermoso verte feliz” y “Esa es la actitud, Turco”.

La actualidad del Turco Naim en Ecuador

Julio Mario Sibara armó sus valijas y se instaló en Montañitas, una ciudad costera de Ecuador que es considerada como un paraíso para los surfistas. A su arribo, hizo manifiesto algunas imágenes en las que solo enseñó algunos libros que está leyendo e indicó: “Estudio y café con el amigo James”.

Café y lectura, así pasa sus días el Turco Naim en Ecuador (Fuente: Instagram/@turconaimok)

Entre ratos de ocio y aventura en el mar, el actor se encuentra en plena construcción de un bar playero, según indicó en la última entrevista que ofreció a Pablo Layus antes de partir: “Estoy haciendo streaming por la Canchita TV, por donde sale el ‘Turco’ García” y sale el primer capítulo en algunos días. Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé a Ecuador, y ahora voy a ir a Miami a diseñar otro bar de playa. Después vuelvo, tengo una película y el estreno de una obra de teatro”.

Así se encuentra Emilia Attias tras la separación

Luego de las especulaciones y presuntos terceros en discordia, Emilia Attias decidió no referirse en la prensa a su ex, en particular por la protección de su hija. No obstante, desde las redes sociales suele compartir a diario parte de su vida cotidiana.

Luego de varias semanas de silencio, poco a poco retomó la rutina y recientemente se mostró en un viaje por la provincia de Neuquén. Allí viajó con Jimena Barón y Agustín “Cachete” Sierra, a la vez que enseñó las clases de esquí y las tardes que experimentaron en un entorno completamente nevado.

