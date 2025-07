La humillante escena de Sex & The City que hizo enfurecer a Kristin Davis: “Me da rabia haber tenido que hacerla”

Kristin Davis repasó uno de los episodios de Sex & The City que más le costó grabar y reveló que su gesto de bronca fue real. La protagonista de la famosa sitcom repasó el incómodo momento que vivió frente a las cámaras en su podcast Are You a Charlotte, donde suele hablar del personaje que le dio fama mundial. “Me da rabia haber tenido que hacerlo”, confió.

En esta oportunidad, la actriz hizo referencia al episodio de la segunda temporada titulado “The Chicken Dance” que se emitió por primera vez por la pantalla de HBO en 1999. En ese capítulo, un amigo de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) se casa con su diseñadora de interiores. A la boda Charlotte asiste con el padrino de la pareja, y en el festejo conoce a su padre, quien la invita a bailar. Lejos de pasar un buen momento, el hombre comienza a manosearla, hasta que la hace gritar. Ella, furiosa, confronta a su pareja por lo sucedido, pero él no le cree.

Kristin Davis en una escena de And Just Like That REX Features/Shutterstock /The G

26 años después de aquella experiencia, Davis recordó que mientras grababan Victoria Hochberg, la directora del episodio, le gritaba a su compañero que “la agarrara del trasero”. Lo que siguió, además de una situación “vergonzosa”, fue un genuino gesto de enojo. “‘Dios, el factor de humillación es tan alto’”, recordó que pensó en ese momento, mientras las cámaras tomaban un primer plano del hombre con sus manos en su cola. “Me da rabia haber tenido que hacerlo”, resaltó. “Me da rabia que este hombre tuviera que tocarme el trasero. Es como mortificante, ¿sabes?”.

Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis, protagonistas de Sex & The City

“Puedes ver cuando le grito al tipo, esa es mi verdadera cara de enojo. Si ves el programa y las películas, conoces mi verdadera cara de enojo. Estaba enojada por haber tenido que hacerlo. Sabes, estaba enojada porque este hombre me agarró el trasero”, sumó. Davis además reveló que cuando hicieron ese capítulo tanto ella como el resto del equipo estaban “agotados”, algo que no ayudó. “Recuerdo haber pensado ‘hombre, tenemos un espectáculo loco, despiertos toda la noche durante 24 horas, tratando de hacer esta locura’”.

Más críticas a la serie

Esta no es la primera vez que Kristin Davis se queja por las escenas que tuvo que filmar en el cuerpo de Charlotte York. A principios de este año, la actriz se sinceró en una entrevista que le concedió a la revista People, donde aseguró que fueron “innecesarias” la cantidad de escenas sexuales que había en el guion.

“Pensé que era un programa dirigido a mujeres y que ellas se sentirían incómodas viendo tanto sexo en pantalla”, sostuvo. Además, comentó que parecía que no era al público femenino al que se quería interpelar, sino al masculino. Fue tal la incomodidad que sentía, que se vio obligada a refugiarse. “Tenía que esconderme en mi camarín al final de las grabaciones y llamar a mi mánager en Los Ángeles a las dos de la mañana”, contó.

“Pensé que era un programa dirigido a mujeres y que ellas se sentirían incómodas viendo tanto sexo en pantalla”, sostuvo Davis hace algún tiempo

Davis también comparó su experiencia con la de sus compañeras de reparto. A raíz de esto, comentó que Kim Cattrall, quien se puso en la piel de Samantha Jones, era “intrépida” y sabía cómo defenderse. Sin embargo, a Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) la definió como la más protegida, pero también la más incómoda con la desnudez en pantalla. Sobre Cynthia Nixon, recordó que se sorprendió sobre la falta de control de contacto físico por parte de la producción: “Me pregunté por qué nadie le decía cómo hacerlo de manera más cuidadosa”, se lamentó.

En ese sentido, sostuvo que al principio no se tenía muy en claro cómo iban a representar la sexualidad de cada una de ellas. “No hablábamos de estos temas como grupo, de la forma en que lo haríamos hoy. Si hubieran existido coordinadores de intimidad, habría habido más diálogo”, analizó. No obstante, esto fue cambiando con los años.