Kristin Davis quiso ser parte de Friends, pero la rechazaron

Fueron muchos los actores que en 1994 intentaron quedarse con uno de los seis protagónicos de Friends. Y entre los candidatos que participaron de las audiciones estaba Kristin Davis, quien unos años después fue elegida para ser parte de otro gran éxito de la televisión norteamericana: Sex and the City.

“¿Es verdad que estuviste muy cerca de ser elegida para interpretar a Mónica?”, quiso saber James Corden durante una entrevista con la actriz en The Late Show with James Corden. “No creo que se pueda decir que estuve muy cerca, más bien fui una de las 8000 mujeres que fueron a audicionar para Monica y la que lo ganó fue Courteney Cox”, respondió antes de contar una anécdota junto a la estrella de Friends.

Por aquel entonces, Davis y Cox eran amigas. “En ese momento, Courteney y yo estábamos en la misma clase de yoga y solíamos pasar mucho tiempo juntas porque éramos actrices sin trabajo, meseras y esas cosas”, recordó sobre sus comienzos en el mundo de la actuación. “Después de cada clase siempre nos juntábamos”, agregó.

“Un día Courteney viene y nos dice: ‘Chicos, ¿quieren acompañarme a comprar un auto?’, y todos dijimos: ‘Wow, ¿comprar un auto?’. Ahí ella nos contó que había hecho un piloto de una serie y que sentía que le había ido muy bien, que hasta pensaba en comprarse un Porsche”, relató la actriz. “Y ese piloto fue Friends y realmente funcionó muy bien”, remató.

Davis no fue la única actriz que casi logra un papel en Friends. Tea Leoni rechazó el papel de Rachel Green para actuar en la sitcom The Naked Truth (La cruda realidad) y debido a esto fue convocada Jennifer Aniston.

El rol de Phoebe Buffay fue, antes que nada, propuesto a Ellen DeGeneres, quien lo rechazó porque ya estaba planificando su propio programa y, además, porque los productores le indicaron que el personaje de Phoebe debía cantar y ella no quería.

And Just Like That...

Las actrices de Sex and the City Gentileza

Hoy, Davis sigue disfrutando del éxito de la serie en la que sí quedó, gracias al lanzamiento de la nueva entrega de Sex and the City, llamada And Just Like That... Una vez más la actriz se puso en la piel de Charlotte, la sensible protagonista de la historia que siempre tuvo aspiraciones de familia y matrimonio, las cuales logró conseguir sobre el final de la serie original.

La nueva serie de 10 episodios se emite por HBO Max y sigue la historia de Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) y Miranda Hobbes (Nixon) en su vida y sus relaciones amorosas a los 50 años. Amor, amistad y conflictos son una constante en este regreso. Kim Cattrall, quien dio vida a la cuarta integrante del inolvidable grupo original, Samantha Jones, no forma parte de este proyecto. Entre los motivos que llevaron a la ausencia de la actriz en la nueva entrega destaca su enfrentamiento con Sarah Jessica Parker por diferencias que tendrían su origen en el plano laboral.

Las actrices cobraron más de un millón de dólares por cada episodio de esta nueva temporada. La elevada suma fue revelada por Variety, tras el anuncio del regreso de la serie que marcó una época y que en esta ocasión tiene también a las artistas detrás de cámaras como productoras ejecutivas.