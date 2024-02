escuchar

El horno no estaba para bollos anoche en Saturday Night Live!. Desde que se supo que la anfitriona de la emisión del sábado 3 de febrero sería Ayo Edebiri, revelación por su labor en la serie El Oso, y que la cantante invitada sería Jennifer Lopez, la lupa se posó sobre unos viejos y poco agradables comentarios que la actriz había hecho cuestionando la solvencia de la artista latina.

“Creo que piensa que todavía es buena a pesar de que no canta en la mayoría de las canciones”, aseguró Edebiri en un podcast de 2020, cuando ella apenas asomaba como actriz y Lopez se preparaba para presentarse en el medio tiempo del Super Bowl junto a Shakira. También comentó que había estado leyendo críticas de las canciones de y que en muchos de esos artículos se mencionan cosas como que “‘J. Lo no tuvo tiempo de llegar al estudio’” o que “‘estaba ocupada’”. “¿Ocupada haciendo qué? ¡No cantando, por supuesto!”, señaló con tono desafiante. Además, apuntó que la carrera de la actriz de La madre era “una larga estafa”.

Quien haya seguido la vida de la intérprete de “Love Don’t Cost A Thing” sabe que si hay algo que a ella le costó en sus comienzos fue concebirse como cantante. Y también sabe que las críticas a su voz han sido algo que ha tenido que enfrentar durante toda su carrera, aún ya consagrada.

“Cuando era chica, tenía arraigado en mi mente que yo no era la cantante”, contó Lopez en el documental Halftime, de Netflix, donde reflexiona sobre su carrera. “ Mi hermana era la cantante y mi otra hermana era la inteligente. Yo podía ser la atleta o la bailarina, pero no la cantante ni la inteligente. Siempre tuve eso en la cabeza ”, rememoró. “Entonces, cuando alguien me preguntaba: ‘¿Podés cantar?’, mi respuesta era ‘no’”, añadió.

Siempre radiante, Lopez ha dicho en una ocasión: "El miedo a la soledad es lo que impulsa mi vida" REX Features/Shutterstock /The G

La carrera como cantante vino para Lopez después de su carrera como actriz: en 1997 ganó trascendencia internacional como Selena en la biopic homónima sobre la estrella mexicana y, fue en ese momento que decidió que también quería ser cantante.

Es por este trasfondo que los comentarios de Edebiri podrían haber herido particularmente el ego de Lopez. Pero una vez más, lejos de achicarse, con su presentación de este sábado, la artista de 54 años demostró que tuvo siempre y sigue teniendo lo que hay que tener y más para ser una verdadera diva de la música: no solo el talento, no solo la gracia, también la frescura y la capacidad de improvisación.

Adiós extensiones de pelo, el show debe continuar

Anoche en Saturday Night Live, Lopez cantó dos temas de su nuevo disco This is me... now, que verá la luz el 16 de febrero. Se trata de una secuela de su disco 2002, This is me... then, inspirado en su relación con Ben Affleck, de quien se separó en 2004. Lopez vive una segunda vuelta actualmente con el actor y director, y este romance reencendido (con paso por el registro civil incluido) es también la inspiración de su nuevo álbum. El mismo 16 de febrero está previsto el estreno de una película musical también llamada This is me... now, por Prime Video, donde se espera que Lopez brinde detalles sobre su vida amorosa con su actual marido.

Jennifer Lopez vive una segunda vuelta con el actor y director Ben Affleck

En medio de una de sus presentaciones en SNL, la del tema “Can’t Get Enough”, en la que compartía escenario con el rapero Redman, Lopez sufrió un accidente que quizás a otros artistas los hubiera paralizado; no así a ella. En medio de un paso, parecieron salírsele algunas extensiones del pelo; ni lenta ni perezosa, ella dio cuenta de su pericia sobre los escenarios y resolvió el asunto arrancándoselas y tirándolas al piso como si fuera parte de la coreografía. Luego continuó inmutable con el show.

Not Jennifer Lopez literally snatching her own wig off 💀 pic.twitter.com/yCP9bEOHNR — Joey Nolfi (@joeynolfi) February 4, 2024

La enmienda

Recientemente, Edebiri ganó un premio Emmy por su participación en El Oso VALERIE MACON - AFP

Edebiri pareció querer enmendar los comentarios en el programa de anoche, cuando durante un sketch guionado dijo: “ Está mal dejar comentarios maliciosos o postear comentarios para figurar o irte de boca en un podcast y no tomar consideración del impacto porque tenés 24 años y sos estúpida. Pero creo que hablo por todos cuando digo que de ahora en adelante, pensaremos mejor antes de postear ”.

Si bien la actriz no se refirió de frente a Lopez, todo indicaría que de esta manera hizo una especie de mea culpa por sus anteriores acusaciones.

Lopez no apareció en ningún sketch durante la emisión, pero sí apareció junto a Edebiri en un video promocional que había salido anteriormente. “Amo tu show”, le dijo la cantante a Edebiri en ese video. “Amo tu todo”, le respondió la actriz de El Oso.

