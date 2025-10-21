La indignación de Keira Knightley por los insultos que recibía de los paparazzis: “Me gritaban ‘perra’”

Keira Knightley conoció la fama a una edad muy temprana. La actriz inglesa era poco más que una adolescente cuando protagonizó películas muy exitosas, como la saga Piratas del Caribe, Realmente amor y Orgullo y prejuicio. Por ese motivo aprendió a lidiar muy pronto con la prensa, y con la agresividad de muchos paparazzis de su país. Y en una reciente entrevista, Knightley se refirió justamente a los insultos que recibía por parte de algunos fotógrafos, quiénes querían generar una violenta reacción.

En una charla con la publicación The Times of London, la actriz reveló que durante la época de Piratas del Caribe, ella convivía con los paparazzi acechándola de manera constante. “Me volví loca”, exclamó la intérprete, y detalló: “Me gritaban ‘perra’; ’Mujerzuela’ también. Lo hacían especialmente si yo estaba con alguien, como mi novio, mi hermano o mi papá. Ellos intentaban provocar en ellos algún tipo de reacción, por ejemplo un golpe de puño, para así poder demandar. Y ahí fue cuando empezaron a suceder los accidentes. Terminaban forzando a la gente salir de las rutas, y encima ellos ganaban más dinero por las fotos de alguna actriz en medio de un accidente. Y de golpe Britney se afeitó la cabeza y todo fue un ´perfecto, también podemos presionar para que hagan algo muy demente’”.

Por ese motivo, Keira desarrolló una estrategia para boicotear cualquier tipo de foto indeseada que pudieran tomarle, y sobre eso contó: “Empecé a vestirme todos los días igual. Tenía tres pares de jeans, una remera rotosa, y botas. Y si me empezaban a seguir, me quedaba quieta. Literalmente quieta. Un día llegué a estar así cinco horas. Porque dejaba de ser una foto valiosa si me encontraban vestida siempre igual, y quieta. Para ellos se hacía aburrido”.

En una oportunidad y también en referencia a la época de Piratas del Caribe, ella recordó: “Era un momento terrible para ser una joven sometida al escrutinio público”.

Una “mala actriz”

Hace pocas semanas y en el marco de una entrevista con Vanity Fair, Keira Knigthley se refirió a otro momento difícil en su carrera, y que tenía que ver con ser considerada “una mala “actriz”.

Durante esa conversación, Keira aseguró sobre ese período: “Piratas del Caribe se había estrenado, y creo que en el inconsciente del público, yo era vista como una mala actriz. Y aunque había tenido un gran éxito con esa película, recién con el estreno de Orgullo y prejuicio, otro éxito, fue la primera vez en que fui muy aclamada por la crítica”.

Participar de proyectos tan distintos, le supuso una contradicción a la actriz inglesa, porque consideraba que un sector la miraba con desdén, mientras que por otra parte su prestigio iba en ascenso, gracias a su trabajo en el mencionado film basado en la pieza de Jane Austen. “Recuerdo que las dos películas salieron ese mismo año, me refiero a Piratas 2, y por ese film recibí las peores reseñas por eso, pero al mismo tiempo fui nominada al Oscar por Orgullo y prejuicio. Fue todo a mis 21 años, era muy confuso”, aseguró Knightley.

Por Orgullo y prejuicio, Knightley fue nominada al Oscar como Mejor actriz, aunque luego perdió frente a Reese Witherspoon por su trabajo en Johnny y June: pasión y gloria. Por último, esta no es la primera vez que la intérprete se refiere a la saga Piratas del Caribe de manera ambigua, agradecida por la fama que le significó, pero no deseosa de repetir un proyecto similar en el que no pueda demostrar sus herramientas interpretativas.