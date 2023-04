La inesperada confesión de Robbie Williams y su esposa Ayda Field sobre su vida sexual: “A veces lo intentamos”

escuchar

El cantante británico Robbie Williams y su esposa, Ayda Field, brindaron una entrevista conjunta en la que abordaron temas complejos como la convivencia, la paternidad y el paso del tiempo. En ese contexto, dieron precisiones sobre su vida íntima, pero lejos de vanagloriarse, apelaron a la más absoluta sinceridad: “Casi no tenemos sexo” .

Fiel a su estilo directo, el ex-Take That le dijo a The Sun: “Todo el mundo sabe que no hay sexo después del matrimonio. Esa es una gran verdad. Tomé testosterona por un tiempo para combatir la depresión, pero, debido a que soy un adicto, tuve que dejar de hacerlo. Obtuve estos enormes hombros cuadrados y comencé a parecer un patovica... Pero el sexo que tuvimos cuando tomaba testosterona fue increíble; lo hacíamos todo el tiempo . Éramos insaciables. No podíamos quitarnos las manos de encima”.

Robbie Williams y su esposa, Ayda Field Instagram

“Extraño eso. Ese fue un período divertido. Sin embargo, ahora, a veces, Ayda se gira hacia mí en el sofá y me dice: ‘Deberíamos tener sexo’, y yo estoy sentado, comiendo una mandarina, y simplemente me encojo de hombros. Entonces, ya sabes, a veces lo intentamos ”, agregó. La actriz de 43 años, que se casó con Williams en 2010, concluyó: “Creo que la gente confunde sexo con intimidad. Siempre nos abrazamos y besamos, nos tomamos de la mano y nos tocamos cuando estamos viendo la televisión en el sofá, o una película, o lo que sea. La intimidad es un elemento importante y significativo del amor. Rob y yo estamos en la misma página. Estamos felices”.

En 2022, la actriz y madre de los cuatro hijos de Williams había abordado el tema: “En realidad no recuerdo la última vez que me acosté con Rob a la misma hora. Cuando había romance, cuando eso sucedía, sí, habría un lugar para dormir comunal solo por necesidad física. Pero ahora eso está completamente muerto, ha sido borrado por cuatro niños. Realmente no hay necesidad de ir a la cama a la misma hora. Es solo un espacio de trabajo conjunto ahora”, expresó.

Y agregó: “También podría usar la cama como una mesa de ping pong y podríamos jugar de vez en cuando. Y desviarnos a otros rincones para dormir. Además, Rob ahora ronca, algo que no sucedía en los primeros años. A veces lo golpeo con la pierna, lo empujo. A veces funciona, pero luego vuelve a hacerlo. El sueño realmente me lleva al límite, porque hay muy poco tiempo disponible para dormir y sé que tengo a los niños por la mañana ”.

El cantante y la actriz son padres de cuatro niños

En los últimos tiempos, el cantante hizo pública su batalla por tener un peso estable y su lucha por mantenerse alejado del abuso de sustancias. En la entrevista concedida a The Sun, el intérprete de “Angels” explicó: ‘He perdido peso, pero es una lucha constante. Dentro de mí hay una persona gigante... Gracias a Dios por la vanidad, y gracias a Dios por mi trabajo, porque si no hiciera lo que hago para ganarme la vida, me aterra pensar cómo me vería y en qué me convertiría”, se sinceró.

“Me odiaba a mí mismo y pensé que no podía cantar y que me veía como una mierda. Si alguien pensó que estaba deambulando con un ego inflado, en realidad ocurría todo lo contrario”, reveló. En su podcast At Home with Williamses, el músico ya había explicado que el consumo de drogas y una dieta desordenada habían contribuido a su aumento de peso: “ Alquilé un piso. Fui al supermercado drogado. ¡No vayas drogado a un supermercado! Tomás malas decisiones. Abrí la heladera y allí estaba todo este pastel... Y puedo recordar este momento en que pensé: ‘Esperá... No vivo con mi madre. Puedo comer todo ese pastel. Eso fue en enero. En febrero tenía obesidad mórbida. Parecía un animal de granja como se citó en la prensa en 1996 ″.

LA NACION

Temas Robbie Williams