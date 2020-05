La iniciativa de Andrea Bocelli luego de contar que tuvo coronavirus

El tenor cantó sin público durante la cuarentena en la Catedral de Milán y luego se enfermó por Covid-19

Lo que algunos están dejando atrás para otros es recién el comienzo. Mientras que en la Argentina aún se aguarda el pico de contagio por coronavirus , en algunos países europeos hay gente que superó la enfermedad y ahora dona plasma. La idea de los donantes es ayudar a las investigaciones que se realizan para ayudar a las personas que no les está yendo bien en su combate personal con la enfermedad. Uno de los artistas que más involucrado ha estado en la causa para combatir la pandemia es el tenor italiano Andrea Bocelli , quien acudió hoy al hospital Cisanello de Pisa junto a su esposa para donar plasma destinado a la investigación de una vacuna contra el coronavirus.

Bocelli contrajo este virus en marzo pasado, aunque con síntomas leves, según informó la prensa de su país. Apenas tuvo "unas líneas de fiebre", sin embargo, tanto su esposa Verónica Berti como sus dos hijos terminaron contagiados. Fue a través de un comunicado del hospital que se supo que Bocelli había donado sangre para determinar qué tan eficaz puede ser el plasma inmune de los que ya padecieron enfermedades derivadas de coronavirus. El objetivo es, siempre, buscar la forma de combatirlo.

Desde el comienzo de las cuarentenas en distintas partes del mundo, Bocelli se unió a diversas causas mundiales. Desde "One World: Together at Home", un especial en redes y para televisión organizado por Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud, con Lady Gaga como curadora. Además, ofreció una especie de oración cantada en la Catedral de Milán , en época de Pascuas.