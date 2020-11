La íntima charla entre Sofía y Aníbal Pachano, años atrás: "Le dije, me da la sensación de que sos gay"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de noviembre de 2020 • 02:25

Hay ciertas charlas entre padres e hijos que quedan impregnadas en la memoria y se convierten en recuerdos únicos, y Sofía Pachano no tuvo problema de revelar una muy especial que tuvo con su papá, Aníbal. La participante de MasterChef Celebrity abrió su corazón y rememoró el día en que le preguntó al coreógrafo si era gay.

Mientras en PH: Podemos Hablar debatían sobre la monogamia, la actriz expresó su opinión sobre el tópico, lo que la llevó a hablar sobre su familia. "Yo fui criada con Disney. Para mí el príncipe azul te venía a buscar, te ibas a casar y a mis 32 años, que es lo que tengo ahora, ya iba a tener tres hijos. Además él me iba a amar para toda la vida", comenzó.

Sorprendido, Andy Kusnetzoff quiso saber si Aníbal Pachano le había inculcado eso. "Sí, mi papá me crió así, es como una doble cara suya. Él no dejaba que duerma con mi novio en casa, por eso decidí no vivir más con él. Una crianza recontra tradicional", explicó Sofía.

"De chica te lloraba por amor. Tengo una tía, muy amiga de mi mamá de la que no voy a decir el nombre, que me decía, 'yo engañé a todos mis maridos', y pensaba... '¿Cómo?'", aseguró la actriz. "Hoy en día me lo replanteo porque siento que la monogamia es una elección, no algo impuesto. Si lo elijo, lo elijo".

En ese momento, Kusnetzoff quiso saber qué le había dicho ella a su padre cuando él le habló de su sexualidad. "Él nunca me habló del tema, nunca", confesó Sofía. "Cuando tenía 16 años, como niña sobreadaptada que fui desde siempre, me senté y le dije, 'mirá papá, me gustaría que seas feliz. Creo, me da la sensación, que sos gay y me gustaría que tengas una pareja, que me lo blanquees y que seamos una familia'".

"Ahora lo puedo contar tranquila, pero no es que me senté con mi papá así nomás", aclaró antes de continuar. "Le dije eso y él me respondió, 'yo de esto no voy a hablar nunca con vos'. Me bajó la persiana", recordó. "Le contesté que me parecía injusto que lo hable con todo el mundo menos conmigo".

La negativa de parte de su padre a iniciar una conversación, es algo que a Sofía le costó entender. "Fue un proceso hasta que entendí que él se refería a su cama, a su sexualidad. Nunca había encontrado una pareja como para blanqueármela. Esto lo cuento porque por ahí le pasa a muchas familias", explicó. "Yo hablaba de la felicidad, no del acto".

Siguiendo el tópico de la sexualidad de los padres, Sofía aprovechó el momento para contar una anécdota que vivió con su madre cuando tenía unos diez años. "Como hija de padres separados y sobreadaptada que soy, yo era muy organizada con mis cosas desde muy chiquita: el libro de matemática, por ejemplo, me lo tenía que llevar de un lugar a otro dos días antes de tener que usarlo. Un día me olvidé algo y caí al departamento, pero cuando quise abrir la puerta me la cerraron en la cara".

"Mamá me dijo, '¡No podés entrar!'", contó entre risas. "Pobre, ella estaba toda despeinada. Después de grande me di cuenta por qué no podía entrar".

Conforme a los criterios de Más información