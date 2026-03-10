Quiénes se fueron de MasterChef ayer, lunes 9 de marzo

De cara a la final, la competencia en MasterChef Celebrity (Telefe) cada vez se vuelve más intensa. Este lunes 9 de marzo hubo una emotiva doble eliminación, por la cual el jurado decidió despedir a dos participantes a la vez, algo que movilizó a muchos de los integrantes del programa. Se trata de La Joaqui y El Chino Leunis, que debieron dejar el delantal y retirarse del reality de cocina.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Quiénes se fue de MasterChef ayer, lunes 9 de marzo

En la gala de eliminación de este lunes, los participantes debían preparar un clásico plato inglés: un lomo Wellington. Se trata de uno de los platos más temidos en MasterChef porque es considerado uno de los platos más complejos de la gastronomía. Betular fue el encargado de presentar la preparación a Emilia Attias, La Reini Gonet, La Joaqui, El Turco Husaín y El Chino Leunis.

Además, la tensión subió cuando se informó que esta noche habría una doble eliminación. Esto era algo que nadie se anticipaba y levantó la vara a tan solo un paso de la semana final de la competencia.

Luego de probar cada uno de los cinco platos, Germán Martitegui expresó: “Quiero empezar por felicitarlos a los cinco, quiero que hoy estén contentos con lo que hicieron porque realmente fue muy difícil y fueron 5 lomos Wellington muy profesionales”. Luego, el jurado llamó primero a Emilia Attias y al Turco Husaín. Donato de Santis les confirmó que los dos serán parte de la semana final de Masterchef Celebrity. Entonces los participantes celebraron y Wanda fue a abrazarlos.

Así fue como quedaron La Reini, El Chino y La Joaqui en el mano a mano. El cocinero o la cocinera que sigue en carrera y se mete en la última semana de Masterchef Celebrity, camino a la final, es… la Reini”, informó Betular. La influencer no podía creer que la habían salvado y abrazó a sus compañeros.

Fue una eliminación muy emotiva, donde se expresaron palabras muy lindas para la cantante y el conductor. Ellos también agradecieron por la oportunidad.

Qué participantes se fueron de MasterChef Celebrity

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

El Chino Leunis , conductor, fue el último eliminado.

, conductor, fue el último eliminado. La Joaqui , cantante, fue la última eliminada.

, cantante, fue la última eliminada. Andy Chango , músico, fue el anteúltimo eliminado.

, músico, fue el anteúltimo eliminado. Susana Roccasalvo , periodista, fue la antepenúltimoeliminada.

, periodista, fue la antepenúltimoeliminada. Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el décimo cuarto eliminado.

, actor, fue el décimo cuarto eliminado. Rusherking , cantante, fue el décimo tercer eliminado.

, cantante, fue el décimo tercer eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entrará en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

Todo lo que hay que saber para ver en vivo MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.