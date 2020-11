La Justicia sobreseyó a Adrián Suar en la causa por el plagio de una novela Fuente: Archivo

La Justicia dispuso el sobreseimiento de Adrián Suar en la causa por plagio que se le había iniciado al actor, productor y empresario en 2017 por la película El fútbol o yo. La medida fue dispuesta por el juez en lo Criminal y Correccional Alberto Baños y también se extiende a Marcos Carnevale, guionista y productor del film, y a José Mauricio Levy, otro de los productores.

Baños resolvió el sobreseimiento dos semanas después de tomarles declaración indagatoria a Suar, Carnevale y Levy vía Zoom. Antes de esa instancia, el fiscal Martín Mainardi había pedido que se tomara la misma medida. La decisión del magistrado sería apelada ante la Cámara del Crimen.

La causa contra Suar se abrió en julio de 2017, luego de que el escritor y periodista Daniel Frescó se presentara ante la Justicia para denunciar el supuesto plagio de su novela Enfermo de fútbol en el guion de la película, antes de su estreno en los cines. El protagonista del texto es un hombre que pierde su trabajo y se separa de su esposa por su obsesiva costumbre de seguir toda clase de partidos de fútbol. Frescó expuso en los Tribunales las coincidencias entre su obra y la película, y planteó una demanda contra Suar, Levy y Carnevale por presunta defraudación a los derechos de propiedad intelectual.

"Nosotros compramos los derechos de esta película a unos belgas que la hicieron en Francia, tomamos 20 minutos de lo de ellos e hicimos una reversión del resto. Es muy difícil comprarle los derechos a otros y plagiar al mismo tiempo", respondió Suar a LA NACION al mes siguiente, en vísperas del estreno.

El actor dijo en esa oportunidad que no conocía a Frescó. "No lo plagiamos, no lo robamos, hicimos una película nueva y en todo caso se la compramos a otro. Imaginate qué lejos estamos de plagiar a esta persona", agregó. La película en la que Suar dijo inspirarse es la producción franco-belga Je suis supporter du Standard, dirigida en 2013 por Riton Liebman. El título alude al Standard de Lieja, uno de los equipos de fútbol más populares de Bélgica.

"Está claro que novela y guion tuvieron una finalidad distinta desde su propio origen", escribió el juez Baños en su resolución, a la que tuvo acceso LA NACION. "La novela -agrega el magistrado- no fue pensada o concebida en cuanto a estructura y características como guion y éste no aparece como adaptación de aquella. Entiendo que a esta altura de las indagaciones me encuentro en condiciones de afirmar sin temor a equivocarme que uno no se encaballó sobre la idea de la otra. Son cosas bien distintas".

Para el juez, "la identidad que presentan en ciertos aspectos las obras evaluadas no revisten dimensión tal (.) como para poder abonar la posición de la acusación particular en cuanto a que existió plagio". Y señala que los tres imputados "deben ser desincriminados" debido a que la indagación y las averiguaciones "se encuentran absoluta y totalmente agotadas" después de ejecutarse "todas las diligencias probatorias posibles".

Suar no hizo nuevas declaraciones luego de conocerse en las últimas horas de la tarde de ayer la resolución judicial.

