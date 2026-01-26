LA NACION

En fotos: del romántico día de playa de Adrián Suar y Rocío Robles a la llegada de Willem Dafoe a Punta del Este

Luego de confirmar la relación, el gerente de programación de eltrece y la periodista viajaron hasta Uruguay para vivir un fin de semana a puro amor; además, el actor norteamericano estuvo presente en la apertura del Festival de Cine de José Ignacio

Ya no se ocultan. Adrián Suar junto a su novia disfrutaron de un día de playa en Punta del Este
Después de varios meses de especulaciones, Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles a mediados de diciembre del año pasado. Ahora, la pareja decidió pasar unos días de playa en Punta del Este. Lejos de esconderse, el productor y la periodista abandonaron el perfil bajo y se dejaron ver muy enamorados
Si bien decidieron alojarse en un hotel, eligieron para disfrutar del sol y el mar el exclusivo parador Casablanca, ubicado en la zona de La Barra. Apenas llegaron, se acomodaron en uno de los grandes camastros del lugar, donde charlaron, compartieron algunos tragos y aprovecharon para descansar
La periodista hizo gala de su figura enfundada en un pequeño bikini a cuadros rojo y blanco. Además, sumó a su look unos lentes de sol. Muy enamorada, Robles se mostró muy sonriente
Adrián Suar y Rocío Robles disfrutaron de sus primeras vacaciones de verano juntos en uno de los puntos más elegidos por la farándula local. Además de tomar sol, caminaron por la orilla y charlaron con los pies en el mar. Sin embargo, y pese al día de sol, prefirieron dejar el chapuzón para otro momento
El encargado de blanquear el vínculo luego de meses de especulaciones fue el propio Suar. En diciembre, publicó una romántica postal junto a Robles durante un viaje a Italia. Enseguida, ella levantó el guante e hizo lo propio: en la misma red social publicó su propio álbum de viaje. Hoy, se muestran juntos en las playas de Punta del Este
Punta del Este está lleno de famosos argentinos por lo que los encuentros fortuitos entre luminarias locales están a la orden del día. Durante su día de playa con Rocío Robles, Suar se encontró con Mike Amigorena. Los actores se saludaron con un abrazo y se pusieron al día
Mike Amigorena es un asiduo veraneante de la costa uruguaya. El actor compartirá cartel con Suar en Felicidades, la nueva película de Alex de la Iglesia que se podrá ver por Netflix
Willem Dafoe desembarcó en Uruguay para participar del Festival Internacional de Cine de José Ignacio. La estrella de Hollywood, uno de los invitados de lujo del evento, se robó todas las miradas durante la gala de apertura. El evento, que comenzó el 24 de enero, se extenderá hasta el 1° de febrero
Dafoe fue ovacionado durante su paso por el festival. The Souffleur, el film del director argentino Gastón Solnicki que lo tiene como protagonista, integra la Competencia Oficial
La estrella de Hollywood compartió unas palabras con el público. Luego de su paso por Punta del Este, Dafoe viajará hasta Buenos Aires para presentar el film
Luly Drozdek pasó un divertido día en familia en la costa uruguaya. La actriz compartió juegos con su hija Delfina y unas amiguitas, escoltada por su marido, el empresario Hernán Nisenbaum
Entre los juegos y las olas, la actriz tuvo tiempo para un romántico beso con su marido, con quien pasó por el altar en 2017
