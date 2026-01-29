Pilar Gamboa sorprendió al revelar que tuvo un romance con Rodrigo de la Serna

No fue la primera vez —ni seguro la última— que actores que protagonizaron alguna serie y película convirtieron un romance de ficción en realidad. Sin embargo, no todos los amoríos que traspasaron la pantalla se conocieron, y el de Pilar Gamboa y Rodrigo de la Serna fue uno de los que pasó desapercibido. En una charla con Moría Casán en La mañana con Moria (eltrece), la actriz sorprendió al contar que estuvo en pareja con quien compartió la tira Tiempos compulsivos, emitida en la pantalla de eltrece entre 2012 y 2013.

Pilar Gamboa contó su romance con Rodrigo de la Serna (Foto: Captura TV)

La revelación llegó este jueves de la mano del juego “Yo nunca”, en el cual ‘La One’ indagó si su invitada se enamoró de algún compañero de ficción. Acto seguido, Gustavo Méndez deslizó el nombre del intérprete y la conductora le preguntó: “¿Con Rodrigo de la Serna pudiste vivir una historia de amor o tuvieron que crear un romance clandestino?”. Ante la consulta, la actriz se sinceró: “No, no. Viví una historia de amor, sí, un montón de tiempo, muchos años. Lo que pasa es que no lo sabe mucha gente porque Rodrigo es de perfil bajo, y yo también”.

Al escucharla, Moria le dijo sorprendida: “Me acabo de enterar y me encanta. Es como que los talentosos se huelen”. “¿Y la pareja, todo bien?”, quiso saber. “Bien, sí, re bien”, le contestó la actriz.

Rodrigo de la Serna y Pilar Gamboa en Tiempos compulsivos

Luego, la conversación derivó en cómo fue el final de ese romance y el vínculo posterior. “¿Y terminaron divino? ¿Podés ser amiga de tus parejas una vez que termina?”, preguntó Casán. “De algunos sí, de algunos no”, afirmó Pilar y agregó: “De algunos no puedo. Pero otros sí. Les mando ‘Feliz cumpleaños’”.

Pero su relación con de la Serna no fue lo único que sorprendió al público. La actriz de Envidiosa (Netflix) recordó que, antes de consolidarse como actriz, trabajó en YPF Serviclub. “En el catálogo de premios de la tarjeta Serviclub, yo atendía al público y la gente venía a buscar el premio del catálogo; yo me tenía que fijar que tuviera los puntos de la tarjeta y le daba los premios: licuadora, blister de pilas, estación de servicio de juguete...”, explicó.

En medio del “Yo nunca”, Moria le preguntó a Pilar Gamboa si existe alguna escena en su carrera de la que se arrepiente, por lo que ella recordó su interpretación en 30 noches con mi ex, la película que protagonizó con Adrián Suar y en la que ambos hacían de expareja. “Era una pareja que, bueno… ella estaba en un psiquiátrico y él iba a buscarla; le daban treinta noches para salir y él se la llevaba a su casa con nuestra hija en común en el film”, explicó.

Suar y Gamboa en 30 noches con mi ex

Todo se desató cuando Suar le propuso agregar un toque de humor a una escena sexual. “En un momento, Suar me dice… ‘Yo quiero que vos me saques el pantalón y que me desplumes como un pollo’”, relató entre risas.

Pilar aceptó el desafío confiada en que, al ser un plano general, la situación no pasaría a mayores. Sin embargo, la intensidad de Suar la tomó por sorpresa: “Me senté en el sillón y le arranqué el pantalón… y él empezó a gritar: ‘¡Pi** total, pi** total, pi** total!’ mientras corría por el set”, recordó la actriz entre risas.

Pilar Gamboa y una escena con Adrián Suar con la que no pudo contener la risa (Foto: Captura TV)

La reacción de Gamboa fue inmediata: se tapó los ojos por acto reflejo para no ver más de la cuenta.