Qué dijo Peter Lanzani tras su operación: la íntima foto con la que llevó tranquilidad a los fans

Tras algunas horas de incertidumbre sobre su estado de salud después de ingresar el pasado domingo de urgencia al Sanatorio Colegiales, Peter Lanzani confirmó públicamente los motivos de su internación y posterior operación. A través de las redes sociales, el actor llevó tranquilidad a sus seguidores y explicó qué fue lo que le ocurrió.

“Gracias a todos los que se preocuparon y mandaron mensajes. Tuve apendicitis y ya estoy operado y descansando en mi casa. Informando con la verdad”, escribió el artista con una dosis de humor sobre una imagen en la que se lo puede ver con la clásica bata de hospital y sonriente.

Peter Lanzani llevó tranquilidad a sus seguidores con un mensaje que compartió en las redes sociales

Con ese mensaje, el actor buscó despejar dudas sobre los motivos de la intervención y sobre su actual estado de salud, además de confirmar que la cirugía fue exitosa. Por otro lado, dejó en claro que ya recibió el alta médica y que se encuentra recuperándose en su hogar.

Como también lo confirmó previamente su manager a LA NACION, el actor estaría enfocado en el descanso con la intención de retomar gradualmente sus actividades laborales. “Peter está bien y ya fue dado de alta”, expresó su representante.

El actor de 35 años debió ser internado el pasado domingo tras presentar un cuadro que requirió atención médica urgente. La situación generó preocupación inicial, aunque la rápida intervención permitió controlar su estado de salud sin mayores complicaciones.

El actor de 35 años debió ser internado el pasado domingo tras presentar un cuadro que requirió atención médica urgente (Foto: Archivo)

Tras la intervención, el actor regresó a su casa para continuar allí con la recuperación. Al momento de la operación, Lanzani no se encontraba en rodaje. “Mañana puede que retome alguna de sus actividades”, indicó esta mañana su manager a este medio, aunque ello dependerá de la evolución y de las indicaciones médicas.

Dentro de su agenda laboral, el actor tiene previsto sumarse a un nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Santiago Mitre, con quien ya trabajó anteriormente. Se trata de una producción de Netflix que volverá a reunirlos después de Argentina, 1985, la película protagonizada por Ricardo Darín y que contó con una nominación a los premios Oscar.

Su noviazgo con la influencer Leila Ceballos

En el plano personal, Peter Lanzani se encuentra en pareja con la influencer Leila Ceballos. A mediados del año pasado, el actor sorprendió a sus seguidores al hacer pública la relación luego de compartir unas vacaciones juntos en el sur del país.

Hace un mes, a comienzos de enero de este año, la pareja del artista publicó un posteo en Instagram con imágenes románticas de nuevas vacaciones juntos en distintos parajes de la Ruta Nacional 40.

En uno de los videos se puede ver a Lanzani ajustándole el casco de bicicleta a su novia en medio de lo que parece ser una salida ciclista, además de postales bañándose en el lago y de otros momentos de descanso y relax en medio de la naturaleza.

En septiembre de 2025, ambos habían confirmado el noviazgo a través de las redes sociales después de que Ceballos publicara un video en su cuenta de TikTok donde se la veía disfrutando de su primera escapada juntos. El clip, titulado “POV: Te vas de vacaciones por primera vez con tu novio”, mostraba distintas postales de la pareja recorriendo la Patagonia. En aquella ocasión, se veía al actor bailando, preparando un asado, practicando rafting, jugando al golf y disfrutando de una banda en vivo.

En cuanto al perfil de la influencer, cabe señalar que Ceballos se desempeña en el área de marketing digital y las relaciones públicas. Además, busca consolidarse como creadora de contenido en redes sociales.