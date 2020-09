La mamá de Nancy Pazos murió de coronavirus

La periodista compartió la triste noticia en sus redes Crédito: Instagram

La madre de Nancy Pazos murió esta mañana de coronavirus. La periodista se enteró de la noticia mientras estaba conduciendo su programa matutino de radio en la Rock & Pop, Ruleta Rusa. Al ser comunicada del hecho, se retiró del estudio y Carmela Bárbaro la reemplazó al aire e informó a la audiencia lo sucedido. "Falleció su mamá, estaba internada con Covid hace un tiempo largo, es un momento muy duro, ella viene teniendo un año muy duro, le damos nuestro apoyo y la vamos a esperar", expresó su colega.

Posteriormente, Pazos contó la triste noticia a través de sus redes sociales: "Acaba de morir mi mamá, una mujer que me crió empoderada, fuera de época". "Hacía siete meses que vivía en casa, el único consuelo es saber que sus últimos días fueron rodeada del amor de sus nietos", añadió y luego recordó el fallecimiento de su padre, acontecido en febrero de este año.

"En febrero despedí a papá, ahora a mamá, se separaron hace cuarenta años, pero el hilo rojo existe", escribió Pazos, quien agregó que su madre murió de coronavirus al contagiarse en su casa.

"Paradojas del destino. Sin haber salido ni un solo día desde que empezó la pandemia. Esta enfermedad culpabiliza y estigmatiza, y es silenciosa. Mamá tenía 72 años y estaba bien físicamente, aunque su mente nos había dejado hacía rato", compartió y cerró su cadena de tuits con uno muy emotivo.

"Te voy a extrañar mucho y lamento que tu vida no haya sido más feliz, me dejaste la fuerza arrolladora para poder con todo y con todos porque me dijiste lo mejor que puede dar una madre: sentirme lo más importante para vos en el mundo. Gracias mamá. Hasta siempre", concluyó Pazos.

A mediados de agosto, la periodista contaba que tanto ella como sus hijos, Teo, Nicanor y Tonio Santilli, habían dado positivo de Covid-19 . "Mis hijos y yo somos #COVID19 positivo. Estamos en cuarentena desde el jueves pasado, en que alguien cercano se enfermó y ayer nos confirmaron la presunción. Algunos con hisopado positivo y otros no (el falso negativo posible), pero con síntomas leves. Sin fiebre y algo de tos", había anunciado en un tuit, donde ya esbozaba el panorama de la convivencia con su madre.

"La situación en casa es compleja porque convivimos con una abuela de 74 años con demencia senil", explicaba, y agradecía los mensajes de afecto. "Gracias por el respeto a la privacidad. Está todo bien, pero igual dan ganas de llorar", expresaba.