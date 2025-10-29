La vida familiar de Nancy Pazos y Diego Santilli quedó expuesta tras las recientes elecciones legislativas. La periodista realizó una serie de declaraciones públicas sobre su expareja y el rol que ocupa en la crianza de los hijos que comparten. Las diferencias políticas entre ambos generaron un nuevo foco de tensión, que incluyó la intervención de uno de los jóvenes del matrimonio en defensa de su padre.

Cuántos hijos tienen Nancy Pazos y Diego Santilli juntos

Nancy Pazos y Diego Santilli, quienes estuvieron en pareja durante años, tienen hijos en común: la periodista y el dirigente político son padres de tres varones. La dinámica entre ellos se vio afectada por sus marcadas diferencias, un aspecto que la propia periodista subrayó en sus apariciones mediáticas recientes. La crianza de los jóvenes es un punto central en las últimas declaraciones de Pazos, quien manifestó su preocupación por la postura política de su exmarido.

La conductora y el dirigente político son padres de tres hijos varones

Qué dijo Nancy Pazos sobre Santilli como padre

El domingo, durante una transmisión especial por las elecciones en el canal de streaming OLGA, Nancy Pazos calificó a su expareja de forma contundente. Ante la consulta de la conductora Nati Jota sobre si felicitaría a Santilli por su triunfo, la periodista fue tajante. “No, porque se transformó en un ser humano extraño para mí, totalmente extraño”, argumentó.

En ese contexto, vinculó directamente el rol paternal del político con la ideología de sus hijos. “Es una mala influencia también para mis hijos, que son bastante libertarios… El padre es candidato, chicos, esto es así“, afirmó en el programa. Pazos añadió que la postura de los jóvenes también responde a una cuestión generacional.

El momento en que Santilli se emociona por el mensaje de su hijo

Las críticas tras el resultado electoral

Con la victoria de La Libertad Avanza confirmada, Pazos reiteró su postura el lunes en el programa A la Barbarossa. En diálogo con la panelista Analía Franchín, reafirmó su deseo de que Santilli no ganara las elecciones. “Obvio, cada uno tiene su propia ideología política”, explicó. La periodista profundizó su análisis sobre el espacio político de su exmarido.

“Lo que yo vengo diciendo y sigo sosteniendo, más allá del resultado, es que a mí lo que más me aterra es lo que hay detrás de la ideología de los libertarios”, expresó. Pazos lamentó el clima social que, según su visión, promueve el Gobierno. “Yo insisto, es un Gobierno que puso de moda la crueldad y que la gente avale esto me duele, está claro”, sentenció.

“Es un Gobierno que puso de moda la crueldad”, lamentó la periodista en A la Barbarossa (Fuente: Instagram/@nancypazos)

Durante su participación televisiva, también lanzó una indirecta sobre su aporte a la carrera política de Santilli. “De más está decir, es el papá de mis hijos: yo contribuí un montón para que pudiera hablar de esa forma”. La panelista Mariana Brey intervino para señalar que fue el presidente Javier Milei quien eligió a Santilli para encabezar la boleta en la provincia de Buenos Aires. Pazos desestimó ese punto. “Tercero lo puso Milei, de casualidad llegó a ese lugar”, replicó.

El respaldo de Nicanor Santilli a su padre

Tras las declaraciones de la periodista, Nicanor Santilli Pazos, el hijo mayor de la expareja y piloto de TC2000, publicó un mensaje de apoyo para su padre. A través de su cuenta de Instagram, el joven felicitó al diputado electo. “Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá“, escribió. En su texto, destacó el esfuerzo de campaña del dirigente. “7500 kilómetros en 17 días. Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente”, detalló.

“Aguantando hasta los golpes de gente de la que menos lo esperábamos” Instagram

El mensaje incluyó una referencia a las críticas recibidas. “Aguantando hasta los golpes de gente de la que menos lo esperábamos, y aún así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sean lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses”, apuntó. Nicanor también resaltó “los valores, la garra y la dedicación” que le inculcó su padre. “Quédate tranquilo que nosotros, tus hijos y toda tu familia estamos orgullosos de vos, de lo que representás para nosotros y de todo lo que lográs”, concluyó.

Al día siguiente, en el canal LN+, Diego Santilli se mostró emocionado por las palabras de su hijo. “La verdad que, bueno... Me emociona. Lo vi hoy a la mañana y no lo podía creer, me sorprendí. Se lo mostré a mi mujer. Sin el apoyo de la familia...“, afirmó con la voz quebrada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.