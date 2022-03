La metida de pata de Jennifer Garner, el infierno de Selma Blair con su exnovio y el arresto por error del director de cine Ryan Coogler

Desde la metida de pata de Jennifer Garner con los padres del equipo deportivo de sus hijos, al infierno de Selma Blair con su exnovio por violencia doméstica y el arresto por error del director de Pantera Negra, Ryan Coogler, las noticias que sacuden a Hollywood en un solo lugar

La metida de pata de Jennifer Garner con el entrenador de sus hijos

Jennifer Garner con sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel The Grosby Group

Durante su visita a The Late Late Show, Jennifer Garner recordó un momento vergonzoso que vivió cuando quiso escribirle un correo electrónico al entrenador deportivo de sus hijos y terminó, sin querer, mandandole el e-mail a todo el grupo de padres que aparecía en la cadena, incluyendo el actor Greg Kinnear, que también participaba de la entrevista.

‚ÄúTenemos ni√Īos que hacen la misma actividad y un fin de semana le envi√© un correo electr√≥nico al entrenador, haci√©ndome la graciosa con mi hijo. Le dec√≠a algo como: ‚ÄėBueno, parece que este fin de semana qued√≥ un poco en rid√≠culo , entonces quiero saber qu√© significa eso para ma√Īana por la ma√Īana porque tengo otra cosa planeada‚ÄĚ, record√≥ sobre la forma en que intent√≥ consultarle al l√≠der del equipo de su hijo si al peque√Īo le correspond√≠a jugar al d√≠a siguiente. ‚ÄúEstaba siendo graciosa, o al menos cre√≠a que estaba siendo graciosa‚ÄĚ, agreg√≥ aclarando que sus chicos son buenos jugando en equipo.

‚ÄúResulta que puse responder a todos, a todos los que forman parte del equipo, a cada padre, incluy√©ndote a vos‚ÄĚ, agreg√≥ se√Īalando a Kinnear que asegur√≥ recordar el incidente. ‚ÄúQued√© como una imb√©cil, los chicos terminaron hablando del tema‚ÄĚ, dijo entre risas la actriz.

‚ÄúRecuerdo que pens√©: ‚ÄėJennifer Garner es una lun√°tica furiosa‚Äô. Bastante dulce, pero no ten√≠a ni idea de lo que era‚ÄĚ, confes√≥ entre risas el actor. La actriz quiso saber si el correo electr√≥nico hab√≠a resultado ‚Äúsimp√°tico y divertido‚ÄĚ, pero Kinnear respondi√≥ con una carcajada, diciendo: ‚ÄúNo, no, no‚ÄĚ.

Garner es madre de Violet, de 16 a√Īos, Seraphina, de 13 y Samuel, de 10, ni√Īos que tuvo junto a Ben Affleck.

Selma Blair y una orden de restricción contra su exnovio

Selma Blair consiguió una orden de restricción contra su exnovio Instagram

En las √ļltimas horas, un juez de la ciudad de Los √Āngeles le concedi√≥ a la actriz Selma Blair una orden de restricci√≥n contra su exnovio, Ronald Carlson, con quien sali√≥ durante siete a√Īos. Blair hab√≠a denunciado el pasado 25 de febrero que el hombre la atac√≥ f√≠sicamente cuando pas√≥ por su casa a devolverle un televisor minutos despu√©s de que ella terminara uno de los tratamientos que realiza por la esclerosis m√ļltiple.

Seg√ļn cont√≥ la estrella en su descargo, le dijo a Carlson que no se sent√≠a bien a lo que √©l respondi√≥ a los gritos dici√©ndole que era una ‚Äúin√ļtil‚ÄĚ y a√Īadiendo: ‚Äú No me merezco esta m..., puedo conseguir a alguien mucho mejor que vos ‚ÄĚ. En ese momento, el hombre atac√≥ a la actriz ‚Äúsaltando sobre su cuerpo mientras ella estaba tumbada en el sof√°‚ÄĚ, seg√ļn se puede leer en los documentos judiciales. Ella afirma: ‚Äúme agarr√≥ del cuello, me estrangul√≥ y sacudi√≥ mi cabeza y mis hombros agresivamente‚ÄĚ.

En el expediente, Blair afirma que para defenderse puso sus dedos en los ojos y la boca de Carlson mientras gritaba pidiendo ayuda a la se√Īora que trabaja en su casa, raz√≥n por la que su ex intentaba taparle la boca, impidi√©ndole respirar. La actriz perdi√≥ brevemente el conocimiento antes de que se produjera una nueva lucha f√≠sica, en donde √©l supuestamente le peg√≥ a Blair y la empuj√≥ desde la cabeza, ‚Äúhaciendo que cayera de nuevo al suelo y comenzara a sangrar por la nariz‚ÄĚ.

Cuando Carlson se march√≥, Blair llam√≥ al Departamento de Polic√≠a de Los √Āngeles, que lleg√≥ esa misma noche. Seg√ļn consta en los documentos, mientras hablaba con los agentes su nariz empez√≥ a sangrar y se desmay√≥, por lo que fue trasladada al hospital en ambulancia para recibir tratamiento. El hombre fue detenido esa misma noche por violencia dom√©stica y se le orden√≥ alejarse de la actriz. En la denuncia tambi√©n se pueden ver fotos de los moretones de Blair alrededor del cuello y el ment√≥n, adem√°s de las marcas que quedaron en sus manos.

El director de Pantera Negra fue confundido con un ladrón de bancos

El director de cine Ryan Coogler, quien estuvo al frente de la película Pantera Negra The Grosby Group

El director de cine Ryan Coogler, quien estuvo al frente de la pel√≠cula Pantera Negra, fue detenido por la polic√≠a de Atlanta luego de que lo confundieran con el ladr√≥n de un banco. ‚Äú Esta situaci√≥n nunca deber√≠a haber ocurrido ‚ÄĚ, le dijo el cineasta al sitio Variety. ‚ÄúSin embargo, Bank of America trabaj√≥ conmigo y abord√≥ la situaci√≥n para mi favor. Ya hemos seguido adelante‚ÄĚ, agreg√≥ en el comunicado.

Coogler fue detenido y esposado despu√©s de ir al Bank of America a hacer una transacci√≥n el 7 de enero, seg√ļn el informe de la polic√≠a de Atlanta. El director, de 35 a√Īos, que llevaba un sombrero, gafas de sol y un tapabocas, se dirigi√≥ al mostrador y entreg√≥ al cajero del banco un pedido para retirar fondos con una nota escrita en el reverso que, al parecer, dec√≠a: ‚ÄúMe gustar√≠a retirar 12.000 d√≥lares en efectivo de mi cuenta corriente. Por favor, haga el recuento de dinero en otro lugar. Me gustar√≠a ser discreto‚ÄĚ.

La cajera interpret√≥ err√≥neamente la situaci√≥n como un intento de robo debido a que el importe de la transacci√≥n superaba los 10.000 d√≥lares, por lo que activ√≥ una notificaci√≥n de alerta de la cuenta bancaria de Coogler. La mujer inform√≥ a su jefe que sospechaba de que se trataba de un intento de robo y juntos llamaron a la polic√≠a. Cuatro agentes de la polic√≠a de Atlanta llegaron al lugar y detuvieron a dos compa√Īeros de Coogler, que lo esperaban fuera del banco en un coche con el motor en marcha. El director fue esposado y sacado del banco por dos de los agentes.

Tras verificar la identidad de Coogler y su cuenta en el Bank of America, los agentes lo dejaron en libertad junto a sus compa√Īeros. ‚ÄúLamentamos profundamente que haya ocurrido este incidente. Nunca debi√≥ suceder y nos hemos disculpado con el Sr. Coogler‚ÄĚ, afirmaron desde la entidad financiera.