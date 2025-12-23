La dolorosa situación que Michael Douglas y Rob Reiner pudieron charlar antes de la tragedia

Entre el dolor por la pérdida y el shock por la forma en la que Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron asesinados, muchos de sus amigos más cercanos decidieron romper el silencio y hablar del calvario que vivió el célebre cineasta por las adicciones a las drogas de su hijo Nick, el principal sospechoso del crimen. Michael Douglas fue uno de ellos: en un especial de CBS News, la estrella de Hollywood no solo reflexionó sobre la presión que sintió el director por los problemas de su hijo sino que, además, hizo referencia a su propia experiencia. “También tuve un hijo con problemas de drogas”, compartió.

Rob Reiner fue encontrado muerto el domingo 14 de diciembre en su casa de Los Ángeles

El director de Cuando Harry conoció a Sally y su mujer fueron encontrados muertos en su casa de Los Ángeles el domingo 14 de diciembre. Su hijo Nick fue detenido ese mismo día y está acusado de apuñalar a sus padres. El joven ingresó en reiteradas oportunidades a rehabilitación por abuso de sustancias y sus padres fueron su principal apoyo. Según trascendió los últimos días, el joven de 32 años había experimentado un cambio de medicación semanas antes del trágico suceso, lo que habría alterado drásticamente su comportamiento.

El domingo por la noche, en un especial titulado Rob Reiner, escenas de una vida, el actor de Bajos Instintos y Atracción fatal recordó la profunda conexión que sintió con Reiner cuando hablaron de los problemas de sus hijos con las drogas. “Con esta terrible tragedia, nos estamos dando cuenta de la cantidad de presión que estaba enfrentando en su vida personal con su hijo”, señaló y de inmediato hizo alusión a su propia historia. “También tuve un hijo que tuvo problemas con las drogas. Me alegra decir que los ha superado y lleva una vida próspera”, explicó en relación con Cameron Douglas.

Cameron Douglas junto a Michael Douglas al llegar a una fiesta en 2024 Evan Agostini - Invision

Douglas recordó que con Reiner llegaron a profundizar en el tema de cómo criar hijos con problemas de consumo. “Hablamos mucho sobre eso y sobre lo que podés hacer como padre, lo que no podés hacer”, recordó. “Sabiendo todo lo que sucedía tras bambalinas, sabía que este era un hombre que siempre dio lo mejor de sí”, sumó.

El actor y productor, quien formó una familia con la también intérprete Catherine Zeta-Jones, agregó que también se sintió reflejado en Reiner por haber crecido los dos con padres famosos: Kirk Douglas y Carl Reiner. “Mi experiencia al verlo fue que yo nunca podría ser el hombre que fue mi padre. Él podía hacer de todo. O sea, él era Espartaco... Y en el caso de Rob, ¿era tan gracioso como su padre? Creo que eso también formó su tenacidad, su fortaleza, y eso es algo de lo que no se habla lo suficiente acerca de Rob y su resistencia”, analizó.

En el especial de CBS Rob Reiner: escenas de una vida también compartieron su testimonio Jerry O’Connell, Kathy Bates, Albert Brooks, Annette Bening y Mandy Patinkin.

El dolor de la familia Reiner

Rob Reiner junto a su esposa Michele y sus tres hijos, Jake, Romy y Nick Evan Agostini - Invision

La familia Reiner lleva días envuelta en una verdadera pesadilla. “Las palabras no alcanzan para describir el dolor inimaginable que sentimos a cada momento del día. La terrible y devastadora pérdida de nuestros padres es algo que nadie debería experimentar jamás. No eran solo nuestros padres; eran nuestros mejores amigos”, expresaron Jake y Romy Reiner en un comunicado que compartió la revista People. Fue la hija de la pareja la que encontró los cuerpos sin vida y llamó a las autoridades. Jamás pensó que su propio hermano podría ser el culpable.

El matrimonio afrontó la compleja situación de ver a su hijo Nick caer en el consumo de heroína y entrar y salir de rehabilitación constantemente. “Fue muy, muy difícil pasar por eso la primera vez, con esos altibajos dolorosos y difíciles”, sostuvo Rob Reinier en diálogo con Los Angeles Times en septiembre de 2015. “Y luego hacer la película lo sacó todo a la luz de nuevo”, agregó.

Ese año estrenó Being Charlie, producción que dirigió y que su hijo escribió junto a Matt Elisofon. El film, protagonizado por Nick Robinson y Cary Elwes, trata del hijo de un reconocido cineasta con aspiraciones de llegar a la política, que enfrenta un duro proceso de recuperación para salir de las drogas.

Según el productor ejecutivo de Being Charile, la película fue una "carta de amor" de Rob Reiner para su hijo Nick

Durante la etapa promocional del film, Reiner habló del impacto que tuvo la rehabilitación de su hijo en la familia. “El programa funciona para algunas personas, pero no puede funcionar para todos. Cuando Nick nos decía que no le estaba funcionando, no le hacíamos caso. Estábamos desesperados y, como tenían diplomas en la pared, les hacíamos caso a ellos cuando deberíamos haberle hecho caso a nuestro hijo”, reconoció.

El director admitió que más allá del resultado final de la película, lo más importante de todo fue la posibilidad que le dio de reconectar con su hijo. “Siendo sincero, para cuando llegamos al punto de hacer la película, ya no importaba si la hacíamos. Porque nuestra relación se había vuelto mucho más estrecha”, reflexionó.