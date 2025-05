La noche de Mirtha. Del llamativo look de la Chiqui a su impresión sobre el nuevo papa León XIV

Coqueta, detallista y siempre impecable, Mirtha Legrand volvió a deslumbrar durante la última emisión de La noche de Mirtha con un diseño que no pasó desapercibido: la gran diva de la televisión argentina apareció en escena enfundada en un vestido rojo pasión. Una vez sentada en su escritorio, se tomó un minuto para compartir su opinión sobre León XIV, el flamante Papa de la Iglesia católica.

La Chiqui arrancó su clásico programa con una ovación. Luego de agradecer el cariño del público, mostró el look que eligió para la noche: un diseño en tafeta y paillettes colorado de Iara. “Divino”, elogió la prensa, y mostró también los anillos y los aros, todo a tono.

Programa de Mirtha Legrand, sabado 10 mayo 2025, invitados Bicho Goméz; Lilita Carrió; Guadalupe vazquez; virgina Gallardo Gentileza ARTEAR

Una vez sentada en su escritorio y luego de agradecer a su médico clínico -”a esta edad me tiene fantástica”, señaló entre risas-, a su cardiólogo y a su kinesiólogo, la conductora hizo referencia a la elección del cardenal Robert Prevost como el nuevo papa de la Iglesia católica. “Tomó el nombre de León XIV. Quiera dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco”, leyó. “Quiera dios”, repitió de inmediato. “A mi me hizo una impresión buenísima. Me encantó”, cerró el tema.

En el programa de anoche, Mirtha compartió la mesa con la exdiputada Elisa “Lilita” Carrió, la periodista Guadalupe Vázquez, el actor Marcos “el Bicho” Gómez y la panelista Virginia Gallardo. “Qué mesaza. Mega mesa”, celebró la anfitriona. “Estás divina, Mirtha”, la elogió la periodista, y Lilita agregó: “Y con mucha cintura”. La frase de Carrió fue el pie perfecto para que Mirtha confesara que está en su mejor momento.

“¿Viste la cinturita que tengo?”, le preguntó con gracia a Carrio. “Nunca estuve tan bien de físico”, agregó luego. “Hago gimnasia. Como menos también. A mi me gusta comer. Me encanta comer, pero he dejado de comer todo lo que engorda. Como bien”, explicó.

El recuerdo del papa Francisco

Hace dos semanas, luego de conocerse la noticia de la muerte del Papa Francisco, Mirtha recordó su figura con cariño y emoción. Luego de abrir su programa con el humor y la buena onda de siempre, la Chiqui se sentó en su escritorio y se puso serie. “Lamento profundamente la muerte de su santidad, el papa Francisco”, leyó la diva. “Recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas. Claro de luna era en este caso. Le gustaba mucho el cine argentino. Descanse en paz, Francisco. Nunca lo olvidaremos”, completó.

“Ustedes saben que a mi me mandó una carta hace unos años, porque él era fanático del cine argentino. Y había visto una película mía, que yo había hecho con mi hermana, Claro de luna. Una carta manuscrita por él”, repasó con nostalgia una vez sentada en la mesa junto a sus invitados. “Cariñosísima. Me felicitaba y me decía cosas lindísimas”, sumó. De inmediato, reveló con pena el destino de esa misiva. “Yo busqué esa carta ayer por toda mi casa y no he podido encontrarla. Hace unos años me robaron en mi casa. Entre lo que se llevaron estaba mi ataché. Yo estoy convencida que dentro de ese ataché estaba la carta”, compartió.

Mirtha Legrand leyendo la carta que le envió el Papa Francisco Archivo

“¿Te acordás lo que te decía en líneas generales?”, quiso saber Roccasalvo. “Sí”, reaccionó la conductora. “Que la película le había gustado muchísimo. Y que había visto otra película que hizo Olguita Zubarry, que era una gran actriz de aquella época. Abuso de confianza creo que se llamaba. Se ve que las veía en un cine de Flores. Era de Flores. Pero yo nunca imaginé que me pudiera escribir el Papa elogiando una película mía, así que lo recuerdo con mucho cariño”, expresó.

Mirtha explicó que luego de aquella primera carta, le envió otra más para agradecerle su saludo y su respuesta. “Así que siempre le tuve un gran cariño y una gran simpatía”, completó.

Luego de debatir con su mesa sobre las posibles razones por las cuales el Papa nunca visitó la Argentina luego de convertirse en el máximo representante de Dios en la tierra, Mirtha hizo un comentario sobre el atuendo de Francisco durante el funeral. “Le pusieron zapatos de charol, pobrecito”, disparó.