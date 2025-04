Mirtha Legrand lamentó la muerte del papa Francisco y dio detalles de la carta que le escribió: “Era fanático del cine argentino”

Con unas sentidas palabras y el recuerdo de su gusto por el cine nacional, Mirtha Legrand habló del papa Francisco luego de su muerte el sábado por la noche en la apertura de su programa, La noche de Mirtha. “Recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas”, repasó, memoriosa.

La noche de Mirtha Legrand y sus invitados del último envío: Ramiro Marra, Adrián Ventura, Susana Roccasalvo y Federico Andahazi Prensa eltrece

Luego de abrir su programa con el humor y la buena onda de siempre, la Chiqui se sentó en su escritorio y se puso serie. “Lamento profundamente la muerte de su santidad, el papa Francisco”, leyó la diva. “Recuerdo una carta muy cariñosa que me envió recordando algunas de mis películas. Claro de luna era en este caso. Le gustaba mucho el cine argentino. Descanse en paz, Francisco. Nunca lo olvidaremos”, completó.

La segunda referencia a su santidad en el programa sucedió cuando Jimena Monteverde, la cocinera del envío, entró al estudio para presentar el menú. “De postre tenemos un panqueque con dulce de leche en honor al Papa, que le gustaba”, señaló la cocinera. “Sé que te gusta a vos y que al Papa también, era fanático del dulce de leche y del panqueque. Así que en honor a él hicimos un menú argentino”, se despidió.

El triste destino de la carta de Francisco

El primer tema que se tocó en la mesa, de la cual participaron los periodistas Adrián Ventura y Susana Roccasalvo, el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, y el escritor Federico Andahazi, fue la muerte del Papa. Luego del comentario del hombre de TN, Mirtha se tomó unos minutos para repasar su experiencia personal con el sumo pontífice.

“Ustedes saben que a mi me mandó una carta hace unos años, porque él era fanático del cine argentino. Y había visto una película mía, que yo había hecho con mi hermana, Claro de luna. Una carta manuscrita por él”, repasó con nostalgia. “Cariñosísima. Me felicitaba y me decía cosas lindísimas”, sumó. De inmediato, reveló con pena el destino de esa misiva. “Yo busqué esa carta ayer por toda mi casa y no he podido encontrarla. Hace unos años me robaron en mi casa. Entre lo que se llevaron estaba mi ataché. Yo estoy convencida que dentro de ese ataché estaba la carta”, compartió.

“¿Te acordás lo que te decía en líneas generales?”, quiso saber Roccasalvo. “Sí”, reaccionó la conductora. “Que la película le había gustado muchísimo. Y que había visto otra película que hizo Olguita Zubarry, que era una gran actriz de aquella época. Abuso de confianza creo que se llamaba. Se ve que las veía en un cine de Flores. Era de Flores. Pero yo nunca imaginé que me pudiera escribir el Papa elogiando una película mía, así que lo recuerdo con mucho cariño”, expresó.

Mirtha explicó que luego de aquella primera carta, le envió otra más para agradecerle su saludo y su respuesta. “Así que siempre le tuve un gran cariño y una gran simpatía”, completó.

Fiel a su estilo, luego de debatir con su mesa sobre las posibles razones por las cuales el Papa nunca visitó la Argentina luego de convertirse en el máximo representante de Dios en la tierra, Mirtha hizo un comentario sobre el atuendo de Francisco durante el funeral. “Le pusieron zapatos de charol, pobrecito”, disparó.

La historia detrás de la carta del Papa a Mirtha

Mirtha Legrand leyendo la carta que le envió el Papa Francisco Archivo

En 2013, el mismo año en el que Jorge Bergoglio se convirtió en Papa, Mirtha Legrand invitó al pontífice a uno de sus almuerzos. A través de una emotiva carta, Francisco rechazó la propuesta. En aquella oportunidad, también en su programa, Mirtha reveló algunos pasajes de ese ida y vuelta.

“Que el Señor le retribuya su gentileza”, fue lo primero que escribió el Papa en su texto. “Respecto de una reunión en su programa, no lo veo posible porque no suelo hacerlo. Le ruego que no lo tome a mal, pero es mi modo de proceder. Ya le he negado esta posibilidad a otros medios”, se excusó el Santo Padre. Además, le prometió que la recibiría en un eventual viaje de Legrand a Roma.

“Hay dos películas, Claro de luna y Abuso de confianza que me marcaron. Se hicieron buenas cosas en el cine argentino”, comentó además el pontífice. El Papa concluyó el texto con una frase que lo caracterizó durante todo su papado: “Le pido por favor que rece por mí, porque lo necesito”.

LA NACION