La exitosa nueva faceta de Johnny Depp: en qué consisten los retratos de sus “amigos y héroes”

Johnny Depp es una caja de sorpresas . El actor -que está a punto de debutar como director cinematográfico- aprovecha los tiempos entre rodaje y rodaje para dar rienda suelta a sus hobbies, entre los que se encuentran el dibujo y la pintura. Y si bien esta pasión no es nueva, no hace mucho que el protagonista de Piratas del caribe ha decidido compartir públicamente su arte. Por estos días, el artista está vendiendo una nueva colección de retratos pintados a mano por miles de dólares.

Titulada “Friends & Heroes II” (amigos y héroes II), esta nueva colección está compuesta por cuatro serigrafías de estrellas como Heath Ledger, Bob Marley, River Phoenix y Hunter S. Thompson y está disponible por 21 mil dólares en la galería Castle Fine Art de Londres. Según informó Variety, hace dos semanas las piezas podían comprarse individualmente, iniciativa que hizo que las 780 copias se agoten rápidamente.

“Cada imagen es un reflejo íntimo de su carácter en los ojos de Johnny, una representación de cómo se han revelado ante él”, explica el sitio web de la galería sobre su obra junto a una foto del artista al lado de una de sus creaciones. “Trabajando a partir de referencias fotográficas, cada imagen se ha reducido a una representación más simple e icónica del sujeto, que luego Johnny ha desarrollado y energizado con sus características florituras a mano alzada”, agrega la descripción.

Esta es la segunda parte de una colección que Depp expuso el año pasado con retratos de Keith Richards, Al Pacino, Bob Dylan y Elizabeth Taylor. “Como actor, Depp es conocido por su profundidad de investigación y compromiso con la caracterización. Es un estudioso innato del comportamiento humano, estudiando, traduciendo y aprovechando las cualidades que ve en los demás para tejer en el tapiz de la persona que está creando. Esto ha dado como resultado poderes de observación nítidos como un láser y la capacidad de identificar y utilizar los matices más sutiles”, dice su biografía en la misma página.

Pero, ¿qué motivó a Depp a homenajear a estas icónicas figuras? “Él ha ejercido esta habilidad en su arte visual, usándola para crear una verdadera autenticidad y profundidad en los retratos de aquellos que se han convertido en las figuras más importantes de su vida, aquellos que han alterado el curso de su vida, brindando influencia e inspiración. Una mirada más cercana a su retrato revela las cualidades que Depp sintió que sus modelos le revelaron con mayor intensidad, o son sus puntos más fuertes de recuerdo cuando revisita tiempos compartidos y recuerdos creados”, señala.

Sin dudas, la pintura ha significado una vía de catarsis para el actor luego de su dura y escandalosa batalla legal en los tribunales con su exesposa, Amber Heard, quien lo acuso públicamente de abuso doméstico. “Siempre he utilizado el arte para expresar mis sentimientos y para reflexionar sobre los que más me importan, como mi familia, mis amigos y la gente que admiro. Mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca” , explicó en 2022 cuando sorprendió con su primera muestra llamada “NFT”: Never Fear Truth (Nunca temas a la verdad) que no solo incluyó retratos de estrellas de Hollywood como Marlon Brando, Elizabeth Taylor y Tim Burton, sino también algunos de su hija Lily-Rose Depp y de héroes ficticios creados por su hijo, Jack Depp.

Actualmente, el artista -oriundo de Kentucky- reparte su tiempo entre los pinceles, su carrera cinematográfica y su inminente debut como director, ya que está abocado al proyecto de biopic del artista italiano Amedeo Modigliani, producido por Al Pacino.

