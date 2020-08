Verónica Llinás grabó un sketch sobre el caso de Nicole Neumann que tuvo más de cincuenta mil reproducciones Fuente: LA NACION - Crédito: Alejandro Guyot

5 de agosto de 2020

Tras ser diagnosticada de Covid-19, Nicole Neumann responsabilizó de su contagio a su empleada doméstica, que siguió trabajando en su casa a pesar de lo que establecen las nuevas normas decretadas para atravesar la pandemia. El modo en que la modelo se refirió a la trabajadora ha sido objeto de críticas y, en las últimas horas, también de una parodia difundida en las redes sociales y protagonizada por una reconocida actriz.

La intérprete que ha recurrido al humor para referirse a lo ocurrido es Verónica Llinás, que colgó un video en sus cuentas de Instagram y Twitter recurriendo a su personaje de "La cheta" para referirse a la ex de Fabián Cubero.

En las imágenes, que sumaron más de cincuenta mil reproducciones, Llinás recrea un diálogo ficticio con la panelista. "Nicole, querida. Me acabo de enterar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué injusticia! Esto te pasa por ser demasiado buena, porque dejaste ir a trabajar a la mucama", dice primero la comediante simulando una comunicación telefónica con la protagonista de la historia.

"Dicen que te contagiaste en el canal, pero si ahí se asea. No, esto es porque dejaste que esta se vaya a ese rancho donde vive y ahí el coronavirus juega al fútbol con las vinchucas. Encima ahí están con el talón rajado, se les entra por el talón y listo, se contagiaron", ironiza Llinás. Y continúa con la parodia: "No entiendo por qué estos tipos, si les gustan tanto los decretos... por qué no sacan un decreto que prohíba el coronavirus", agrega en relación a las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo.

Finalmente, y a modo de irónica petición simulando queriendo disponer "La cheta" de los servicios de su empleada, le dice: "¡Y no sabés lo que me pasó a mí! La mía se escapó con mi auto, se lo llevó a la calle y ahora para sacarlo tengo que pagar los 15 años de multas y de patentes que debo. Todo por esta 'negra planera' que le pagan los planes con mis impuestos, que aunque yo no los pago voy a tener que pagar. Escuchame, querida, ¿dónde la mandaste? Porque estoy tan desesperada que podría aceptarla con coronavirus y todo", concluye el sketch.

Nicole Neumann fue muy criticada por enviar a la trabajadora a un centro de aislamiento para atravesar la enfermedad. Sobre ello, la periodista María O'Donnell opinó estos días que "la historia de Nicole, contagiada de Covid 'por un descuido de un tercero' (según ella afirma) resume muchos de los abusos de una relación de poder y los naturaliza".