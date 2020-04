Lorena Paola y su esposo, Esteban Gatti, se encontraban de vacaciones en San Luis cuando se declaró la cuarentena obligatoria Crédito: Instagram

Liliana Podestá Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020 • 18:08

Lorena Paola se encontraba de vacaciones con su marido en Merlo, San Luis , cuando se declaró la cuarentena obligatoria . Por eso, la actriz se encuentra desde hace casi tres semanas imposibilitada de regresar a Buenos Aires, aunque lejos de tomar el asunto de manera dramática, intenta ponerle mucho humor. "Hay que cumplir, por eso acá estamos todavía", asumió, en diálogo con LA NACION .

Sin embargo, la excolumnista de El club Del Moro también dice que le preocupa su mamá, Betty, y el modo en que sobrelleva el aislamiento social. "No puedo controlarla ¡Sale a hacer compras! ¡Y me miente! Tuvo neumonía hace dos años y es de riesgo", contó entre risas, para descomprimir la ansiedad. La situación de su hijo, en cambio, la tiene muy tranquila: "Luka, que vive solo desde hace unos años, está trabajando home office... Y bueno, a Esteban [Gatti, su esposo] y a mí nos agarró en este paraíso y es una bendición, así que algo bueno habremos hecho".

"Es como seguir de vacaciones porque somos los únicos en este complejo enorme. Lo único es que casi no tenemos señal de wifi. Mi marido trabaja en General Motors y en la empresa ya le están preguntando cuándo vuelve. Esteban quería una semana de vacaciones pero lo obligaron a tomarse 15 días. Y gracias a eso quedamos varados en Merlo. Yo tampoco me había tomando vacaciones antes, porque estaba en la radio. Todo tiene que ver con todo. Yo creo mucho en esas señales", indicó.

La actriz pasa los días entrenando y subiendo clips a sus redes sociales, porque hace años que se gana la vida, también, como personal trainner. "Ahora subimos videos también para divertirnos y pasar la cuarentena. La gente me escribe para agradecerme porque los hago reír. Además paseamos por la montaña, y este aire puro nos energiza. Es como seguir de vacaciones porque en el complejo tenemos muchas cosas resueltas, y la cabañita es hermosa. Hasta tengo tiempo para pensar en qué voy a hacer el resto del año. Porque, como desde hace 30 años, voy a hacer teatro. Soy súper activa y hago de todo". Y resume: "Hace 40 años que trabajo como actriz, 30 que estoy con el tema de gimnasia y 10 con el tarot. Siempre me interesó el misticismo: es mi luna en Escorpio. Mis tres pasiones muy bien delimitadas: mente, cuerpo y espíritu. Y cuando tiro las cartas lo hago como un consejo, porque nunca hay que sugestionar. Simplemente, es un abanico de posibilidades. Al menos yo tiro el tarot desde ese lugar. Soy una sagitariana inquieta".

Lorena Paola también se animó, a través de sus conocimientos, a hacer una lectura astrológica del momento que atraviesa el mundo desde que el coronavirus fue declarado pandemia: "Me faltan dos años para ser astróloga pero, hasta donde sé, puede significar el fin de una etapa para dar comienzo a otra mucho más espiritual. Se caen todas las estructuras conocidas, también las económicas. Esta conjunción se da cada tanto, como tantas otras, pero cada vez que sucede se hace notar con guerras, revoluciones, hambrunas. Le provoca un sismo a la humanidad y necesariamente sirve para reflexionar y para modificar. El camino, claramente, no es por donde estábamos yendo. Y pensar que cuando yo lo dije en la radio, en El Club del Moro , se rieron mucho. Ahora deben estar acordándose".

"Hace mucho que vengo diciendo que nos tenemos que dar cuenta de que lo más importante es disfrutar de lo simple. Y no nos damos cuenta de eso: un mate, un abrazo, no quedarse con las ganas de decir 'te quiero' porque la vida es hoy. ¡Mirá lo importante que es respirar! ¡Mirá si nos quedamos sin aire! Hay que agradecer todos los días la salud y disfrutar de los afectos. A veces mandamos un mensajito a un amigo por su cumpleaños y no le damos ese abrazo que ahora nos hace falta. Hoy estamos sintiendo esas ganas. Insisto con eso desde hace tiempo pero no por predecir nada sino por lógica pura. Es fundamental ser y no parecer", reflexionó la actriz.