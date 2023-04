El raid de Jey Mammon en una TV convertida en tribunal mediático que busca justicia

escuchar

La detención de Marcelo Corazza, el 20 de marzo último, por integrar una banda de tráfico y explotación de menores, sacudió al medio televisivo y a la sociedad toda. El primer ganador de Gran Hermano pasó a la primera plana por un delito aberrante. Cuando un crimen incluye a un famoso, escala rápidamente dentro de los medios y en la sociedad. En ese contexto, el programa A la tarde, que conduce Karina Mazzocco, decidió entrevistar a un joven sobreviviente de la red de otra red de trata, la banda de los Boylovers del psicólogo Jorge Corsi, para escuchar su testimonio. Lucas Benvenuto habló ese día sobre lo que padeció y entre sus dichos, apuntó contra el músico y conductor Jey Mammon sin nombrarlo.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí, la fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″, declaró en América, canal donde había comenzado Mammon su meteórica carrera televisiva durante la pandemia, con su late night show Los Mammones.

Twitter es más rápido que los medios tradicionales y en la red social de Elon Musk empezaron a identificar al conductor de Telefe como el personaje mediático al que aludía Benvenuto. El escándalo escaló. Días después, en Argenzuela, Jorge Rial leyó el expediente de la denuncia de Lucas contra Jey Mammon, y a partir de ahí todos los programas trataron el tema. El escándalo se potenció cuando Benvenuto afirmó, a través de un vivo de Instagram, que el conductor lo habría drogado y violado a los catorce años. Finalmente, tras días de silencio, el músico dio sus primeras explicaciones también en Instagram, con un comunicado claramente redactado por un abogado. Horas más tarde, Telefe decidió suspenderlo como conductor de La peña de morfi, “concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”. Aún no se definió quien lo reemplazará al frente del ciclo.

A esa altura, el debate incluía a la mayoría de los programas de actualidad y noticieros, centrados en el espectáculo o no, en los que se buscaban culpables e inocentes al calor del minuto a minuto. Un tema tan doloroso como el abuso de menores, con un famoso de por medio, parece ser la combinación perfecta para que toda la televisión cubra la noticia 24 x7. Una de las demandas de gran parte de la sociedad era escuchar de boca de Mammon lo sucedido. El artista optó por subir un video a sus redes sociales en el que, visiblemente medicado, aclaró que nunca drogó o violó a Lucas.

Jey Mammon: “Yo no violé, no abusé ni drogué a ninguna persona, jamás”

Días después le dio una nota a Jorge Rial en su ciclo de C5N, que tuvo picos de 4,9 puntos y lo ubicó como la segunda señal más vista de esa tarde de toda la TV, en la que un poco más repuesto, Mammon se dedicó a dar detalles de su estado emocional y repetir que a Lucas lo había conocido cuando tenía dieciséis años y no catorce. “Quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada. Estoy en mi casa, acá, como me ves. Mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo. Estoy en shock, estoy paralizado. Tomo clonazepam todo el tiempo. La verdad es que estoy pasando, probablemente, el peor momento de mi vida”, contó a cámara, desencajado y lloroso.

Luego de la nota, Benvenuto insistió en sus redes que todo comenzó a los catorce años y adelantó que daría más detalles que corroborarían su explicación de lo sucedido. Esta semana Mammon le dio otra entrevista, esta vez en vivo — la de Rial fue grabada y editada — a Baby Etchecopar en A24 (propiedad de América, su excanal) que duplicó su promedio de rating habitual, con 4,6 puntos. Con sus dos premios Martín Fierro como detalle escenográfico, un Jey visiblemente repuesto pero también algo enojado, apuntó contra los medios de comunicación, afirmó tener audios que probaban sus dichos y le deseó a Lucas que “sane”. Cada nota que da el músico dispara una fuerte reacción en las redes sociales que piden “justicia”. Lucas Benvenuto volvió a realizar un vivo de Instagram tras esta segunda entrevista, que vieron más de veinte mil personas, donde dio más detalles de la traumática situación que vivió. Anteayer, Mammon dio una tercera nota, en esta ocasión a Ulises Jaitt, que se puede ver en el canal de YouTube del hermano de Natacha, en la que jura “en nombre de su padre” su inocencia.

No es la primera vez que la audiencia espera que los medios acometan lo que los jueces no resuelven. Basta recordar el caso del asesinato de María Soledad Morales y el rol que tuvieron los noticieros nacionales en esa historia. Hace pocos días, consultada en La Once Diez/Radio de la Ciudad por el caso Corazza, la hermana Martha Pelloni indicó: “Las redes de trata son muy complejas de localizar porque se diversifican muchísimo. Pasa que no sabés si van a la pedofilia, a la trata, a la pornografía o al tráfico de órganos. Falta muchísima promoción humana sobre todo para proteger a las víctimas y detener a esta gente. Pero a la vez, hay una red federal de personas que nos organizamos para combatirla”.

En las últimas horas, Mammon abandonó el país rumbo a España para “descansar un poco y relajar la cabeza”, le dijo en el aeropuerto de Ezeiza a LAM. Por otro lado, el fiscal Patricio Lugones apeló la resolución que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Marcelo Corazza, y solicitó su detención nuevamente, ante el riesgo de que pueda perjudicar la investigación. Mientras que Lucas busca una “condena moral” a falta de un procesamiento judicial para Mammon, la televisión sigue debatiendo con detalles escabrosos todo lo sucedido.

