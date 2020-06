La picante declaración de Sofía "Jujuy" Giménez en redes

Sofía "Jujuy" Jiménez se divierte charlando con sus fans por Instagram Crédito: Instagram Jujuy Jiménez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2020 • 00:34

A lo largo de la actual cuarentena, la relación de los famosos con Instagram se volvió mucho más íntima. Las celebridades nacionales (e internacionales) hicieron de los vivos en esa red social un hábito que el público recibe con los brazos abiertos. Otra de las variantes más populares que permite esa plataforma es la de responder preguntas de los seguidores. Y en una tarde de aburrimiento Sofía "Jujuy" Jiménez invitó a sus fans a realizarle todo tipo de preguntas. En el marco de ese divertido ida y vuelta, la modelo sorprendió con una confesión.

"Jujuy" transita el aislamiento sin pareja, y cuando las preguntas de los usuarios comenzaron a ser un poco subidas de tono, la modelo entre risas se quejó asegurando que en este contexto no le podían preguntar determinadas cosas. Finalmente, ella se animó a responder "¿cuál es el lugar público donde le gustaría tener una fantasía sexual?". Muy tentada, pero sin ánimo de esquivar la consulta, ella dijo: "He cumplido varias fantasías. No sé si tengo ahora alguna nueva, pero en un ascensor, en la playa fue increíble, y en un balcón, de noche al aire libre". Por otra parte, Sofía confesó que lo que más le llama la atención de los hombres es el humor, y que eso "mata todo".

Desde que comenzó la cuarentena, la vida de Jujuy sufrió todo tipo de cambios. El aislamiento la encontró en pareja con Juan Martín Del Potro, y aunque todo parecía ir bien, a comienzos de mayo ella sorprendió cuando anunció que se separaba del tenista.

En una nota explicó el proceso que culminó en la separación: "Hay cosas en el amor que las vivimos distintas. Fue una relación muy intensa, pasó todo muy rápido. Nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. Tampoco tengo tan claro todo. No hay una cosa concreta que haya hecho que nos separemos. La convivencia se volvió complicada. No me gusta dar demasiados detalles de la relación. Cada uno tiene lo suyo".

Nuevamente soltera y sin ganas de desanimarse, ahora la modelo se divierte charlando con sus seguidores y seguidoras en redes.