La sorpresa hot que descolocó a Gimena Accardi en su primer verano de soltera

Durante la transmisión en vivo de su programa de streaming desde Mar del Plata, Gimena Accardi fue sorprendida con un regalo inesperado que generó risas, incomodidad y una escena que rápidamente se volvió viral. El episodio ocurrió en pleno inicio de una nueva etapa personal, tras su separación de Nicolás Vázquez.

La escena ocurrió en vivo y tomó a todos por sorpresa. Mientras conducía su programa Soñé que volaba (Olga), Accardi atendió el llamado de una oyente que, con tono entusiasta, le anticipó que tenía preparada una sorpresa especial. “Es tu primer verano soltera. Tengo un regalo, pero tenés que hacer algo para que se active. ¿Podés mirar abajo de la mesa?“, le dijo.

La actriz dudó, sonrió y finalmente accedió. Apenas se asomó, cuatro bailarines en shorts aparecieron desde abajo del escritorio y comenzaron a bailar a su alrededor al ritmo de “American Woman”, la canción de Lenny Kravitz. La reacción fue inmediata: se tapó la cara y se quedó por unos segundos sin palabras, mientras el resto del equipo acompañaba la escena entre risas y comentarios.

Con el correr de los minutos, la actriz se distendió, se sumó al juego y terminó celebrando el momento con humor, en una escena que rápidamente circuló en redes sociales.

Más tarde, ella misma compartió imágenes del episodio y lo resumió con ironía en una frase breve: “En un confuso episodio aparecieron strippers de abajo de la mesa”, escribió.

Gimena Accardi en su historia de Instagram (@gimeaccardi)

Un verano distinto, entre trabajo y cambios personales

El episodio ocurrió en un contexto particular para Accardi. A mediados de 2025, la actriz confirmó su separación del actor Nicolás Vázquez, con quien había compartido casi veinte años de relación. Al anunciar la ruptura, Accardi había expresado públicamente: “Después de compartir 18 años de la vida, acompañándonos en las buenas y en las malas, sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos”.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se divorciaron tras 1 casi nueve años de casados Cuika Fotos

Desde entonces, ambos se mostraron enfocados en el trabajo y en transitar la ruptura con bajo perfil, destacando el respeto y el afecto que aún los une.

Este verano, la actriz se instaló en Mar del Plata por compromisos laborales, en donde además combina jornadas de playa y encuentros con amigos. En las últimas semanas, Accardi compartió en redes sociales distintos momentos de su estadía en la costa: desde bloopers vinculados al viento y el mar hasta escenas cotidianas junto a sus colegas.

La inesperada sorpresa al aire terminó funcionando como una postal simbólica de su nuevo presente y de la posibilidad de reírse de lo imprevisto.