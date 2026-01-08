El accidente de Matthew Broderick y Jennifer Grey que llevó sus carreras a la ruina: dos muertes y una multa de 175 dólares

En el año 1987, Matthew Broderick y su pareja en aquel entonces, Jennifer Grey, eran consideradas las nuevas figuras de Hollywood en ascenso. Él venía de protagonizar Un día en el desierto y ella se encontraba a punto de estrenar el éxito Dirty Dancing. Pero sus vidas dieron un giro de 180 grados al ser parte de un accidente fatal.

Todo ocurrió en verano, cuando la pareja decidió conocer el norte de Irlanda. Los enamorados alquilaron un BMW y se adentraron en la ruta para apreciar los paisajes del lugar. Sin embargo, sin razones explicables hasta el día de hoy, en un momento del viaje Broderick se desvió de carril y comenzó a manejar en sentido contrario al tráfico, el mismo en el que él estaba acostumbrado en Estados Unidos. Esto causó un choque frontal contra otro vehículo, donde perdieron la vida Margareth Doherty, de 63 años, y Anna Gallagher, su hija de 30.

Matthew sufrió heridas graves que lo dejaron internado por algunos días, mientras que Jennifer corrió mejor suerte y solo tuvo algunas contusiones por el impacto. Un año después la pareja decidió terminar la relación, pero el trauma de ese momento los unió para siempre. “El accidente de coche en Irlanda fue, diría yo, uno de los tres mayores traumas de mi vida, quizás el primero. Es muy difícil describirlo cuando tienes una experiencia cercana a la muerte y presencias la muerte de otras personas”, declaró Grey a la revista ET.

Los titulares de la época sobre el accidente de Matthew Broderick y Jennifer Grey (Foto: Redes Sociales)

“Estar solo en una carretera rural en medio de la nada, sin nadie más alrededor ni consciente, fue bastante aterrador... Me llevó a muchas otras cosas en la vida. Fui la única testigo viva, porque Matthew había sobrevivido, pero estaba inconsciente, con amnesia y muy gravemente herido. Pensé que estaba muerto. Ni siquiera sabía que otras dos mujeres murieron trágicamente en ese momento. Es algo de lo que uno no se recupera”, remarcó la actriz.

Tras el accidente, el actor de 25 años fue acusado de “conducción imprudente” y multado con 175 dólares. Este castigo fue mucho menor del que esperaba la familia de las víctimas, quienes creían que recibiría al menos la pena de “conducción peligrosa”, que prevé cinco años de cárcel. “Claro, uno se pregunta si salió airoso por ser quien era. Recibió el mismo castigo que si hubiera atropellado ganado”, remarcó Martin Doherty, hijo de Margareth Doherty y hermano de Anna Gallagher, a Belfast Telegraph.

¿Cómo lograron reinsertarse Matthew Broderick y Jennifer Grey a la actuación?

La vuelta a sus respectivos trabajos actorales no fue fácil para ninguno de los dos. “Fue extremadamente difícil aceptar lo sucedido, pero con el tiempo me sentí mejor tras esa terrible experiencia. La terapia me ayudó”, reconoció Matthew, quien a su vez tuvo que recibir una extensa rehabilitación al haber sufrido una conmoción cerebral, costillas rotas, una pierna rota y un pulmón colapsado tras el accidente.

Matthew Broderick y Jennifer Grey llegan al aeropuerto JFK el 9 de septiembre de 1987, después de que él fuera acusado en Irlanda y liberado bajo fianza (Foto: Instagram @loungtastic)

Por su parte, Jennifer, aunque salió ilesa del choque, luego descubrió que la fuerza del impacto le desgarró los ligamentos de la espalda y el cuello. Esto le ocasionó dolores de cabeza que le durarían varios días y que a veces le dificultaban abrir los ojos. Por lo que terminó sometiéndose a una cirugía de columna para prevenir mayores daños y parálisis.

En medio de este sufrimiento interno y externo, la pareja decidió separarse definitivamente un año más tarde. Si bien Jennifer Grey se había catapultado a la fama con Dirty Dancing, que se estrenó justamente tres semanas después del accidente, durante un tiempo prefirió mantenerse al margen del mundo del cine. Con los años reapareció en series como Friends o Grey´s Anatomy, pero jamás con el mismo impacto que en su juventud.

Algo parecido le ocurrió a Matthew Broderick, quien tampoco pudo despegarse del todo de este duro trauma. Algunos de sus trabajos posteriores fueron en Godzilla, El inspector Gadget e interpretando la voz de Simba en la película infantil El Rey León de Disney. Sin embargo, encontró en Broadway otro refugio, donde también construyó una extensa carrera.