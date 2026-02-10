Brilló en un éxito de los 80, posó en traje de baño y sorprendió al mostrar cómo luce a los 65 años

Dirty Dancing fue una de las películas más exitosas de finales de los 80, con Patrick Swayze y Jennifer Grey, que marcaron a fuego a toda una generación que se maravilló con las poses y los bailes de ambos protagonistas. A 39 años del estreno, la actriz volvió a ser noticia tras posar en traje de baño durante sus vacaciones en la playa y los fans no la reconocieron.

“Viaje de chicas muy atrasado con Tracy Pollan. Riendo como si estuviéramos en el instituto”, escribió la intérprete en el posteo de Instagram donde agregó tres fotos en las que se mostró en un destino paradisíaco, con agua cristalina, arena dorada y colinas frondosas de fondo.

Jennifer Grey junto a su amiga en la playa (Fuente: Instagram/@jennifergrey)

Lo cierto es que para muchos de sus fans resultó sorprendente verla en ese estado y la felicitaron por lo bien que se mantiene. Cabe recordar que la actriz tiene 65 años y se prepara para una segunda entrega de Dirty Dancing, según confirmó el medio alemán DW hace dos semanas.

En la primera foto se puede ver a Grey con un bikini negro, arrodillada sobre una manta roja sobre la arena. Como accesorios, llevó puesto un sombrero texano de playa y un par de lentes de sol. Además, sumó a su estilo descontracturado el uso del pelo suelto, lo que evidenció los rulos que la caracterizan.

La foto de Jennifer Grey que se volvió furor en las redes por posar con traje de baño (Fuente: Instagram/@jennifergrey)

En la segunda imagen apareció con una de sus mejores amigas y en la tercera se mostró en plena caminata desde el agua, mientras las olas rompen detrás de ella y a lo lejos se ve una montaña. Allí posó con un traje de baño enterizo oscuro. En la última postal simplemente se fotografió en primer plano con una musculosa, un pañuelo en su cuello y los lentes de sol.

A sus 65 años Jennifer Grey luce descontracturada y sin presiones (Fuente: Instagram/@jennifergrey)

La cirugía que le cambió la vida en su mejor momento

En Dirty Dancing, Jennifer Grey se puso en la piel de la sensual Frances “Baby” Houseman y enamoró a todos con sus pasos de baile. Pero cuando su popularidad escaló sintió que necesitaba un cambio para mantenerse vigente como la mujer más deseada. A raíz de eso, decidió someterse a una cirugía estética, pero una mala praxis la volvió irreconocible. De eso habló hace un tiempo en una entrevista con el New York Times, donde contó todo lo que le sucedió.

Tal como habían pronosticado quienes le aconsejaron que se opere, a partir de la cirugía le empezaron a ofrecer más papeles en Hollywood y empezó a ganar más dinero. Sin embargo, en 1992, durante el rodaje de la película Wind, el director notó que se le veía un pedazo de cartílago en la punta de la nariz, por lo que la actriz entró al quirófano por segunda vez.

Jennifer Grey en Dirty Dancing, antes de la cirugía Instagram Dirty Dancing Movie

Para su sorpresa, su nariz quedó “torcida y empequeñecida”, hecho que la dejó irreconocible, incluso ante las personas cercanas. En ese momento, pasó de ser una de las figuras más buscadas a convertirse en una completa desconocida. “De la noche a la mañana perdí mi identidad y mi carrera”, aseguró al respecto.