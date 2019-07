La pregunta íntima de Vero Lozano que incomodó a Fátima Florez

La actriz se sentó en el diván de Verónica Lozano y se sometió a un cuestionario picante Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Muchas veces Fátima Florez contó que su marido y productor, Norberto Marcos, fue su primer novio, "mi primera pareja, mi primer todo. Nos conocimos en Perú, en un programa al que fui invitada y fue amor a primera vista, como que nos conocíamos de otra vida", dijo. Entonces, ella tenía 22 años y él, 43. Pasaron 18 años.

Invitada a Cortá por Lozano, por Telefe, Verónica le preguntó a Fátima si Norberto es fogoso. La respuesta no se hizo esperar pero no le salieron palabras sino risas, mientras hacía montoncito con la mano. Sincera, la actriz y humorista comentó: "Hay que ponerle onda. A veces tenemos mucho trabajo, estamos cansado, pasamos todo el tiempo juntos. En temporada hacemos hasta dos y tres funciones diarias y lo que menos queremos es darle bomba a alguien. Sólo dormir. Y la gente no sabe que detrás de todo hace rato que nada", ríe. ¿Cuánto tiempo pasaste sin sexo?, quiso saber Vero Lozano. Y un poco en broma y un poco en serio, Fátima contestó: "casi un año. No, mentira", se arrepintió.

No satisfecha todavía, la Lozano insistió y se mostró asombrada por el hecho de que la humorista e imitadora sólo tuvo relaciones íntimas con su marido. A lo que Fátima respondió, muerta de risa: "Si estuviéramos solas te diría que un poco de intriga me da el hecho de saber cómo será otra cosa. Pero solo en la fantasía, no para concretar. Obviamente soy un ser humano y me pregunto cómo será. Pero por lo que sé, viene muy bien".

Fátima Florez contó, además, que usa menos máscaras para encarar sus interpretaciones. "Saco más a la actriz. Me gusta mostrarle al público nuevas facetas. Cada vez quiero ponerle más y más calidad a mis shows. Me la paso viendo espectáculos porque me nutren, aprendo, me inspiran nuevas ideas. En el próximo show voy a hacer a Mick Jagger. Y Mirtha fue el personaje que más desafío me generó".

También recordó que, cuando se separaron sus padres, tuvo problemas de alimentación. "Tuve anorexia un año y pude curarme. Mis padres se separaron cuando yo tenía 9 años y más o menos para entonces tuve problemas alimenticios; se me cerraba el estómago y me costaba comer. Hoy, la gente me dice que me ve flaquita pero me siento bien. Para hacer lo que hago necesito estar liviana. Pierdo tres kilos por función; una vez hice la prueba pesándome antes y después".